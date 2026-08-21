ABD, Katar'a 4,5 Milyar Dolarlık Uçak Satışı Onayladı - Son Dakika
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ABD, Katar'a 4,5 Milyar Dolarlık Uçak Satışı Onayladı

ABD, Katar\'a 4,5 Milyar Dolarlık Uçak Satışı Onayladı
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ABD, Katar'a 4 adet KC-46A uçak ve ekipman satışı için 4,5 milyar dolarlık onay verdi.

WASHINGTON, 21 Ağustos (Xinhua) -- ABD hükümeti, tahmini 4,5 milyar ABD doları bedelle Katar'a KC-46A tipi havada yakıt ikmal uçakları ve ilgili ekipmanların olası satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre Katar, en fazla 4 adet KC-46A tipi uçak, 4 yedek olmak üzere 8 adet PW4062 tipi turbofan motoru, radar ikaz alıcıları, kızılötesi karşı tedbir sistemleri ile diğer ekipman ve destek hizmetlerini satın almak için talepte bulundu.

Açıklamada, "Katar, söz konusu ekipman ve hizmetleri silahlı kuvvetlerine kolaylıkla entegre edecektir" denildi.

Ayrıca, söz konusu satışla "bölgedeki temel askeri dengenin değişmeyeceği" de belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Katar'a 4,5 Milyar Dolarlık Uçak Satışı Onayladı - Son Dakika

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