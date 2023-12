ABD\'li Akademisyen: Gazze\'deki Saldırılar Soykırımı Belgeliyor

Filistin asıllı ABD'li akademisyen Hatem Bazian, aralarında Anadolu Ajansı'nın (AA) da bulunduğu uluslararası yayın organlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili geçtiği haberler için "Tarihte ilk kez, devam eden bir soykırım, anbean belgeleniyor." ifadesini kullandı.

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Etnik Araştırmalar Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Hatim Bazian, ABD'nin Chicago kentinde katıldığı bir konferanstan sonra AA muhabirinin Gazze savaşında medyanın rolüyle ilgili sorularını yanıtladı.

Bazian, "Gazeteciler kelimenin tam anlamıyla soykırımın canlı tanıkları. Onlar sayesinde süregelen bu soykırım hakkında dakika dakika, saniye saniye kaydedilmiş milyonlarca belgeye sahip olacağız. Yıkımı ve insanların nasıl öldüğünü gösteren belgelere. Tarihte ilk kez, devam eden bir soykırım, an be an belgeleniyor." diye konuştu.

Hatem Bazian, Gazze'den haber yapan kuruluş ve gazetecilerin ortaya koyduğu bu belgelerin, sosyal medyanın da etkisiyle, Batı medyasındaki ön yargılı ve tek taraflı yayınları bertaraf etmeyi başardığını söyledi.

ABD'de ana akım medyanın, İsrail anlatısını ve hikayelerini esas aldığı için haberlerin de ağırlıkla İsrail yanlısı olduğunu düşündüğünü dile getiren Bazian, ABD medyasının haber kaynağı olarak İsrail ordusuna dayanmasının ve aldığı bilginin onların sansür filtresinden geçmesinin İsrail anlatısını yaydığının ve Filistinlilerin hikayelerinin üstünü örttüğünün altını çiziyor.

ABD'nin önemli Müslüman sivil toplum örgütlerinden biri olan Filistin İçin Müslümanlar (American Muslims for Palestine) adlı kuruluşun da başkanlığını yürüten Bazian, sosyal medyada Filistin yanlısı içeriklere uygulanan sansür ve kısıtlamalara rağmen, Gazze'den üretilen haberlerin sosyal medyada ana akım medyanın kısır döngüsünü ezici biçimde kırdığını söyledi.

Bazian, "İnsanlar bir şeyler yapma ihtiyacı içinde daha önce görülmemiş ölçekte paylaşımlar yapmaya başladı. Gazze ile ilgili yapılan bir medya ayak izi çalışması gösterdi ki, İsrail yanlısı paylaşımlar 440 milyon kadar etkileşime ulaşırken, Filistin yanlısı paylaşımlar 25 milyar gibi bir sayıya ulaşarak bire elli gibi bir oran ortaya çıkardı. Bu durum kitleyi etkiledi ve insanlar sosyal medyayı, etki yaratmanın bir yolu olarak görmeye başladı." diye konuştu.

Hatem Bazian, sosyal medyada oluşan bu etkinin dünyada olduğu gibi ABD yönetimi üzerinde de baskı oluşturduğunu, siyasetçileri politika ve söylemlerde değişikliğe zorladığını belirtti.

Filistin paylaşımlarının ABD'de terörü övme kapsamında değerlendirilme riski

Amerikan Müslüman Cemiyeti (MAS) ve Kuzey Amerika İslam Cemiyeti'nin (ICNA) yılda iki kere düzenlediği ABD'deki en büyük Müslüman STK kongresinde Filistinlilerin sesinin dünyaya ulaşması konusunda sosyal medyanın önemini anlatan konuşmalar da yapan Bazian, dinleyicilerine sosyal medya kullanımı ile ilgili bazı önerilerde bulundu.

Sosyal medyanın güvenilir kaynak ve bilgi konusunda tuzaklarla dolu olduğunu hatırlatan Filistin asıllı ABD'li akademisyen Bazian, güvenilir medya kuruluşlarının önemine dikkati çekti.

ABD'de terör örgütü olarak nitelendirilen örgüt ve kuruluşların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların, terör yasası kapsamında hukuki takibata neden olma riski olduğunu dile getiren Bazian, bunun yerine güvenilir haber kaynaklarının sosyal medya içeriklerinin paylaşılmasını önerdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir örgütün yayınladığı görüntü suç teşkil edebilir, ama güvenilir bir yayın organının haberini paylaşmak basın özgürlüğü kapsamında olacağından ABD'de terör yasası bahane edilerek hakkınızda takibat başlatılmasının önüne geçer."

Aynı durumun sosyal medya hesaplarının askıya alınması için de geçerli olduğunu hatırlatan Bazian, duygusal paylaşımların "hemen ciddiye alınmaması" gerektiği konusunda uyardı.

İlk bakışta insanı etkileyen duygusal içeriklerin muhakkak iki, üç kaynaktan teyit edilmesinin önemini vurgulayan Bazian, bu konudaki yanlış bilgi paylaşımının haklı Filistin davasına gölge düşürmemesi gerektiğini söyleyerek, "Filistinlileri ötekileştiren, insan değilmiş gibi gören, aşağılayan söylemi benimseyip, İsraillileri ve Yahudileri hedef alan benzer tanımlamalar ile karşılık vermeyin." dedi.

Bazian, Filistinlilerin bir soykırımla karşı karşıya olsalar bile belli ilkelerden ve etik değerlerden taviz vermemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Bu sürecin gerçek kahramanları gazeteciler"

AA ve diğer haber kuruluşlarının, Gazze'de İsrail bombardımanı nedeniyle verdiği kayıpları hatırlatan Bazian, "Gazze'de gazeteciler sadece tarihe tanıklık etmiyorlar, canları pahasına tarih yazıyorlar. Bu nedenle, bana göre, süregelen bu soykırımı belgeleyen gazeteciler bu sürecin gerçek kahramanlarıdır." dedi.

Gazetecilerin, kendileri ve ailelerinin hedef alındığını bile bile görevlerini yerine getirmeyi sürdürmelerinin takdire şayan bir durum olduğunu belirten Bazian, İsrail'in Gazze'ye saldırıların başlangıcından bu yana 103 gazetecinin İsrail bombardımanında öldürüldüğünü hatırlattı.

Bazian, "İsrail'in, gerçeğin yayılmasını engellemek için gazetecileri ve ailelerini bilinçli olarak hedef aldığını, amacının doğruların yayılmasını engellemek olduğunu" sözlerine ekledi.