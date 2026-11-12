ABD'li aktivistler Trump ve Rubio'yu Gazze suçları iddiasıyla UCM'ye şikayet etti - Son Dakika
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ABD'li aktivistler Trump ve Rubio'yu Gazze suçları iddiasıyla UCM'ye şikayet etti

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ABD'li aktivistler ve avukatlar, Trump ve Rubio'nun İsrail'in Gazze'de işlediği iddia edilen suçlara desteğinin soruşturulması için UCM Savcılığına başvurdu. Başvuruya doktor beyanları, tanık ifadeleri, videolar ve ABD'nin İsrail'e desteğine ilişkin belgeler eklendi.

ABD'li aktivistler ve avukatlar, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail'in Gazze'de "işlediği soykırım" dahil suçlara desteğinin soruşturulmasını talep etti.

Soykırıma Karşı Vergi Mükellefleri İttifakından (TAAG) yapılan yazılı açıklamada, grubun, Trump, Rubio ve bazı üst düzey ABD'li yetkililerin İsrail'in Gazze'de "işlediği soykırım", "savaş suçları" ve "insanlığa karşı suçlara yardım ettiği" iddiasının soruşturulması için dün Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM Savcılık Ofisine resmi başvuruda bulunduğu belirtildi.

Üst düzey ABD'li yetkililerin "İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara yardım ettiği" öne sürülen açıklamada, Gazze'de görev yapan doktorların yeminli beyanlarının, görgü tanıklarının ifadelerinin, video kayıtlarının ve ABD'nin İsrail'e verdiği askeri, mali, diplomatik ve siyasi desteğe ilişkin belgelerin savcılığa sunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, başvuruda Gazze'de iki kez görev yapan ABD'li travma cerrahı Dr. Feroze Sidhwa ile Gazze İnsani Vakfının eski yöneticilerinden David McIntosh'un tanıklıklarının da yer aldığı vurgulanarak, "soykırımı finanse edenler, silahlandırarak suça yardım ve yataklık edenler için artık cezasızlık olmaması" ve hiçbir yetkilinin uluslararası hukukun üzerinde olmaması gerektiği çağrısı yapıldı.

"Hukuki araçlar var, eksik olan siyasi cesaret"

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, başvurunun ardından Lahey'de düzenlenen basın toplantısında, uluslararası hukukun, adaletsizlikle yüzleşmek ve ileriye giden yolu açmak için elde kalan son barışçıl araç olduğunu söyledi.

Albanese, "Hukuki araçlar mevcut. Eksik olan, bunları kullanmak için gereken siyasi cesaret." dedi.

Kaynak: AA
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