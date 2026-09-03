ABD'den Türkiye'ye: Dostluk Olağanüstü Güçlü

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alyce Abdalla, "ABD ve Türkiye arasındaki dostluk şu an olağanüstü derecede güçlü ve bunu liderlerimiz arasındaki ilişkiden de görebiliyoruz." dedi.

Abdalla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve ABD'nin yeniden inşa sürecine destek verdiği Antakya Rum Ortodoks Kilisesi'nin çalışmalarını yerinde incelemek üzere geldiği Hatay'da, AA muhabirine, Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Türkiye'deki diplomatik görevinin yaklaşık 2 hafta önce başladığını ve Hatay'a gelerek ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Abdalla, bu yüzden büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Alyce Abdalla, Türkiye'yi "harika bir yer" sözleriyle tanımlayarak, iki ülke arasındaki dostluğu şöyle değerlendirdi:

"ABD ve Türkiye arasındaki dostluk şu an olağanüstü derecede güçlü ve bunu liderlerimiz arasındaki ilişkiden de görebiliyoruz, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuzda Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında tarihi bir görüşme yaptı. Bu ortam benim de Türkiye'deki görevim için muhteşem bir zemin oluşturuyor, gerçekten çok heyecanlıyım. (İki lider arasındaki ilişki) Bence bu olağanüstü derecede olumlu ve diğer ilişkilerimize de örnek olabilecek nitelikte bir ilişki. Şu anda liderlerimiz arasında güçlü bir ilişki var ve bizler de ABD'nin Türkiye'deki diplomatik misyonu olarak bu ilişkinin bütün çalışma alanlarımıza yansıması için çok çalışıyoruz."

Abdalla, Türkiye'deki görev süresince mümkün olduğunca çok insanla tanışmak ve çok yer görmek istediğini dile getirdi.

Türkiye-ABD ilişkilerinin 100. yıl dönümü

Alyce Abdalla, 2027'nin, Türkiye ve ABD arasındaki resmi diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı olacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"2027 yılı, ABD ve Türkiye arasındaki resmi diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılı olacak ve böyle bir dönemde burada görev yapmak beni daha da çok heyecanlandırıyor. Önümüzdeki yılı ilişkilerimizi daha da güçlendirmek, birlikte çalışabileceğimiz daha çok alan yaratmak ve ilerlemek için bir fırsat olarak değerlendirebilmeyi umuyoruz."

"Bölgenin ayağa kaldırılmasına katkı sunabilmek bizi mutlu etti"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Abdalla, Antakya ilçesi Saray Caddesi'nde bulunan ve depremlerde yıkılan Antakya Rum Ortodoks Kilisesi'nin inşası için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü, ABD Büyükelçileri Kültürel Mirası Koruma Fonu (AFCP) ve Dünya Anıtlar Fonunun (WMF) da destek verdiği çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışma alanını ziyaret eden Abdalla, depremlerin izini sahada daha net gördüğünün, Hatay'ı gezerken yaşanan hasarın seviyesini görmenin kendisini çok etkilediğinin altını çizdi.

Abdalla, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şubat 2023 depremlerinin ne kadar büyük bir etkisi olduğunu daha iyi anlama şansım oldu. Tabii bunun yanı sıra pek çok işin yapıldığını ve ilerleme kaydedildiğini de görme şansım oldu. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği olarak, bu büyük depremler sonrasında, yerel topluluklara destek sunmak için Kültür ve Turizm Bakanlığıyla işbirliği içinde hareket ediyoruz. Antakya Rum Ortodoks Kilisesi ve Antakya Sinagogu (Antakya Musevi Havrası) için aciliyet gerektiren stabilizasyon çalışmalarına destek sağlayabilmek ve bölgenin ayağa kaldırılması yönündeki çabalara katkı sunabilmek bizi çok mutlu etti. Buranın insanlarının sergilediği güçlü duruştan da çok etkilendim. Böylesi büyük bir olayla karşılaşmak, bunun içinden iyileşerek çıkabilmek, geleceğe ve her şeyi yeniden inşa etmeye odaklanabilmek gerçekten çok ilham verici bir davranış."

Alyce Abdalla, kültürel varlıkların korunmasına ilişkin, Türkiye ile yürütülen çalışmalara farklı destekler de verdiklerini anlattı.

Türkiye'den yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin ülkeye döndürülmesi alanında da ortak çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Abdalla, "Bu kapsamda son dönemde ABD-Türkiye arasındaki kültürel varlıkların korunmasına ilişkin ikili anlaşma da yenilendi, bu anlaşma sayesinde Türk hükümetiyle çalışarak Türkiye'den çalınmış eserlerin Türk halkına iade edilmesini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.