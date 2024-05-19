ABD'li doktor, İsrail saldırılarında yaralananlara yardım etmek için Gazze'ye gönüllü olarak gitti - Son Dakika
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ABD'li doktor, İsrail saldırılarında yaralananlara yardım etmek için Gazze'ye gönüllü olarak gitti

ABD\'li doktor, İsrail saldırılarında yaralananlara yardım etmek için Gazze\'ye gönüllü olarak gitti

Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'nde gönüllü olarak görev yapan ABD vatandaşı plastik cerrah Adem Hamevi, kısıtlı imkanlara rağmen, İsrail saldırılarında yaralanan çoğu çocuk pek çok Filistinliye sağlık hizmeti vermeye çalışıyor. İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından sıkıntılar arttı ve Gazze'deki hastaneler tam kapasite hizmet veremez hale geldi.

19.05.2024 11:19
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'nde gönüllü olarak görev yapan ABD vatandaşı plastik cerrah Adem Hamevi, kısıtlı imkanlara rağmen, İsrail saldırılarında yaralanan çoğu çocuk pek çok Filistinliye sağlık hizmeti vermeye çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Hamevi, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası başlayan saldırılarının ilk gününden itibaren Gazze'de görev yapabilmek için birçok organizasyona başvurduğunu ve yaklaşık 20 gün önce Filistin Amerikan Tabipler Birliği'nden (PAMA) bir ekiple Gazze'ye geldiğini söyledi.

"ABD ve diğer milletlerden doktor, hemşire ve eczacılardan oluşan bir grupla Gazze halkına yardım etmek için buraya geldik. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama imkanlar çok kısıtlı." diyen Hamevi, şunları kaydetti:

"Hastanelere gelen vakaların çoğu çocuk ve sivillerden oluşuyor ve bunlar komplike vakalar. Gelirken yanımızda çantalarda taşıyabildiğimiz kadar tıbbi malzeme ve ilaç getirdik ancak bu çok kısa sürede tükendi, Gazze'deki sağlık sistemi daha fazla ilaç ve ekipmana ihtiyaç duyuyor."

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasından sonra sıkıntılar arttı

İsrail ordusunun, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirmesinin ardından, yaralı ve hastaların Gazze dışına çıkması da sekteye uğradı.

Bu konuya dikkati çeken Hamevi, "Sınırların kapanmasından sonra Gazze'ye giriş çıkışlar zorlaştı. Bu, dışarda tedavi olması gereken hastalar için büyük sorun teşkil ediyor." dedi.

ABD'li doktorların çoğunun Gazze dışına çıkmayı başardığını ancak Mısır, Sudan, Ürdün, Umman ve Avusturalya'dan bir grup doktorun hala Gazze'de olduğunu söyleyen Hamevi, yabancı doktorların gidişiyle daha kısıtlı imkanlarla çalışır hale geldiklerini ifade etti.

Hamevi, hastanenin çevresinin sürekli bombalanmasına rağmen ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Gazze'deki hiçbir hastane tam kapasite hizmet veremiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Gazze'de görev yapan sözcüsü Olga Cherevko, 15 Mayıs'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin altyapısının büyük bölümünün tahrip edildiğini, buradaki hastanelerin üçte birinden daha azının kısmen hizmet verebildiğini, hiçbir hastanenin tam kapasite hizmet veremediğini söylemişti.

Cherevko, "Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının ardından 2 bine yakın yardım dolu tır burası üzerinden Gazze'ye giriş yapmayı bekliyor ancak giremiyor. Bazı malzemelerimiz tamamen tükendi ve bazılarının da tamamen tükenmesine sadece birkaç gün kaldı. Bu çok tehlikeli." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'li doktor, İsrail saldırılarında yaralananlara yardım etmek için Gazze'ye gönüllü olarak gitti - Son Dakika

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