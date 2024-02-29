ABD\'nin 40 adet F-16 için teklif mektubu Milli Savunma Bakanlığı\'na ulaştı

ABD'den alınacak F-16'larla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir bilgilendirme yapıldı. 40 yeni F-16 Blok-70 tedariki ve mevcut 79 F-16'nın modernize edilmesi için ABD tarafından gönderilen "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları"nın bakanlığa ulaştığı, inceleme ve değerlendirmelere başlandığı bildirildi.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, ABD'den F-16 Blok-70 Viper savaş uçağı tedarik sürecine ilişkin şunları söyledi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda, 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin ABD tarafından gönderilen 'Taslak Teklif ve Kabul Mektupları' Bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır."
Aktürk, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 193'ü Irak'ın kuzeyi, 290'ı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 483'e ulaştığını söyledi.
Halihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarda zorlu iklim ve arazi şartlarında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini vurgulayan Aktürk, FETÖ ile mücadelenin de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
Aktürk ayrıca Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edildiğini bildirdi.
Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu 101 kişinin yakalandığını, 2 bin 384 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini bildirdi.
Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1448'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 30 bin 15 olmuştur." dedi.
Tuğamiral Aktürk ayrıca, milli mesele olan Kıbrıs, "iki devlet, tek millet" anlayışı ile beraber olunan Azerbaycan, tarihi ve kültürel bağlar olan Balkanlar ile dostluk ve kardeşlik ilişkileri bulunan Libya ve Somali başta olmak üzere birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmaya devam edildiğini de söyledi.
İsrail saldırılarını sürdürdüğü müddetçe, bölgesel ve küresel barışa yönelik tehditlerin de arttığına vurgu yapan Aktürk, hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için, Gazze'de koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Aktürk, TÜBİTAK kaynaklı başlatılan ve Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. ana yükleniciliğinde devam eden MALAMAN mayınının tam ölçekli patlatma provasının geçen hafta içerisinde başarıyla gerçekleştirildiğini, "MALAMAN Deniz Mayını"nın Deniz Kuvvetleri envanterine girmesiyle bu konudaki dışa bağımlılığın da sona ereceğini söyledi.
Bakanlığa bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen Açık Deniz Karakol Gemileri Projesi'nin ilk gemisi "TCG AKHİSAR"ın denize inişi sonrası, önemli bir aşama olan havuzlama sürecinin 23 Şubat'ta tamamlandığını da aktaran Aktürk, Strong Bosses tarafından düzenlenen "İnovasyon ve Başarı Ödülleri" yarışmasında ödüle layık görülen İstanbul Tersanesi Komutanlığını ve personelini kutladı.
Son Dakika › Güncel › ABD'nin 40 adet F-16 için teklif mektubu Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı - Son Dakika
İsrail ordusu kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen sivilleri vurdu. Saldırıda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Sadettin Saran'ın tek aday olması durumunda Aziz Yıldırım'ın aday olabileceği iddia ediliyor. Abdullah Kiğılı, Saran'ın aday olması halinde Yıldırım'ın görev alacağını belirtti.
İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücü, aracıyla caddede seyir halindeyken bir köpeğin üzerinden geçti. Bu üzücü kaza sonucunda köpek hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi ise araç sürücüsüne tepki göstererek durmasını istediğini ancak durmadığını belirtti. Kadın sürücü özür diledi ancak hayvan sahibi bu durum karşısında büyük üzüntü yaşadı ve özrün yetersiz olduğunu ifade etti.
Türkiye tarihine 'postmodern darbe' olarak geçen ve sonuçları uzun yıllar tartışılan 28 Şubat'ın 27'nci yıldönümü münasebetiyle Muş Belediyesi tarafından bir panel düzenlendi. Panelde söz alan Belediye Başkanı Feyat Asya, "28 Şubat, milletin iradesini ve demokrasimizi hedef alarak toplumu nefessiz bırakmaya çalışan hazin bir süreçtir. 28 Şubat'ta vakur duruşuyla kimliğinden ve geleceğinden taviz vermeyen aziz milletimiz, darbecileri ve destekçilerini bertaraf ederek demokrasiye sahip çıkmıştır" dedi.
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler belli oldu. Derbiyi, Halil Umut Meler yönetecek.
Alman vatandaşı bir Nijeryalı adam 24 çocuğu velayetine aldı ve yılda devletten 1,5 milyon Euro yardım alıyor. Ülkesinde Alman plakalı üstü açık arabalarla poz veren Nijeryalının çocuklarından birkaçı dışında hiçbiri kendisinin değil ama yasal olarak velayetlerini almış durumda... Almanya'da büyük yankı uyandıran bu olay bir döneme damga vuran "Gubetçi Şaban" filmini akıllara getirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın mücadele edeceği Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 için en büyük sorunun Türk vatandaşlarının bilet bulamaması olduğunu açıkladı. Büyükekşi, biletlerin kurayla satıldığını ve her gün vatandaşların bilet bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti. Stadların Türk seyircilerle doldurulması hedefleniyor.
Başarılı sunucu Ali İhsan Varol, internet üzerinden alışveriş yaparken dolandırıldı. Firmanın depo ve ofis olarak gösterdiği adresin boş bir arazi olduğunu görünce dolandırıldığını anlayan Varol, "Her tarafa şikayet ettik. Biz yandık, siz yanmayın" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?