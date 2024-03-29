ABD'nin eski Ukrayna Özel Temsilcisi: Ukrayna'ya daha iyi destek sağlanmalı

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ABD'nin eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, "Ukrayna'nın herhangi bir ilerleme kaydetmesi için Batı'nın gerçekten niteliksel olarak daha iyi destek sağlaması gerekecek." dedi.

Volker, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cephede son 1,5 yıldır önemli değişikliklerin olmadığını düşündüğünü belirten Volker, mevcut durumun gelecek aylarda da aynı şekilde devam edeceğinin beklendiğini söyledi.

Volker, "Rusya'nın Bahmut ve Avdiyivka'yı alması kulağa önemli geliyor ancak gerçek şu ki; bunlar, Rusya'nın nerede olduğu ve neler yapabileceği konusunda stratejik bir fark yaratmıyor." ifadesini kullandı.

Sahadaki durumu değiştirebilecek kritik bir faktörün de Kiev'in Batılı müttefiklerinden alacağı destek olduğuna işaret eden Volker, "Ukrayna'nın herhangi bir ilerleme kaydetmesi için Batı'nın gerçekten niteliksel olarak daha iyi destek sağlaması gerekecek." dedi.

Volker, 2 yıl öncesine göre ister Almanya, İtalya veya Fransa olsun Ukrayna'ya güçlü bir destek ve bağlılık olduğunu vurgulayarak, "Bence Avrupa artık (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin kontrol edilmediği sürece tüm Avrupa'nın risk altında olduğu fikrini tamamen içselleştirmiş durumda." diye konuştu.

Almanya'nın geçen ay Ukrayna için açıkladığı onlarca tank ve askeri araç içeren yardım paketini hatırlatan Volker, "Bu, Almanya için önemli, bunu Almanya 2 yıl önce bile yapamazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Volker, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Batılı güçlerin savaşa dahil olması ya da Ukrayna topraklarında faaliyet göstermesi fikrinin göz ardı edilemeyeceği" söyleminin de bu konuda Avrupa'daki güçlü iradeyi yansıttığını kaydetti.

"Ukrayna'nın bunlara gerçekten ihtiyacı var"

Volker, ABD'de de Ukrayna'ya yönelik güçlü bir destek olduğunu ancak Washington yönetimi için "tek meselenin bu olmadığını" belirtti.

ABD'nin askeri yardım konusunda Ukrayna'ya güçlü bir destek verdiğine dikkati çeken Volker, "ABD'nin büyük ölçüde kontrolsüz hale gelen güney sınırıyla ilgili pek çok endişesi var. Orta Doğu'daki çatışmalar, Gazze ve İran'ın tüm bunların arkasındaki rolüyle ilgili endişeler var. Dolayısıyla bu pek çok insanı meşgul eden bir konu." diye konuştu.

Volker, Ukrayna'ya yardım paketinin Kongrenin nisan ortasında yeniden toplanmasının ardından onaylanacağına inandığını söyledi.

Biden yönetimine "ABD'nin sağladığı yardım türleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırması" çağrısı yapan Volker, hala bazı silahlarda menzil konusunda sınırlamalar getirmeye devam edildiğini ve bunun için ikna edici hiçbir neden bulamadığını söyleyerek, "Ukrayna'nın bunlara gerçekten ihtiyacı var." dedi.