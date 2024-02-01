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Chicago Kent Konseyi, Gazze'de Kalıcı Ateşkes Çağrısı Yapılmasını İçeren Karar Tasarısını Kabul Etti - Son Dakika
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Chicago Kent Konseyi, Gazze'de Kalıcı Ateşkes Çağrısı Yapılmasını İçeren Karar Tasarısını Kabul Etti

Chicago Kent Konseyi, Gazze\'de Kalıcı Ateşkes Çağrısı Yapılmasını İçeren Karar Tasarısını Kabul Etti

Chicago Kent Konseyi, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapılmasını içeren karar tasarısını kabul etti. Karar tasarısı, kalıcı ateşkesin yanı sıra bölgeye insani yardım sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması çağrılarını da içeriyor. Daha önce de diğer eyaletlerdeki kent konseyleri benzer kararları kabul etmişti.

01.02.2024 20:25
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ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde toplanan kent konseyinde, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapılmasını içeren karar tasarısı kabul edildi.

Chicago Kent Konseyinde, Gazze'de "kalıcı ateşkes çağrısı" yapan karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Belediye Başkanı Brandon Johnson'ın kullandığı oyla karar tasarısı, 23'e karşı 24 oyla kabul edildi.

Konseyde kabul edilen karar tasarısı, kalıcı ateşkesin yanı sıra "bölgeye insani yardım sağlanması ve kalan esirlerin serbest bırakılması" çağrılarını da içeriyor.

ABD'de kent konseyleri, Gazze'de kalıcı ateşkes talep ediyor

North Carolina eyaletindeki Wilmington Kent Konseyi, 16 Kasım 2023'te, Gazze'de "derhal kalıcı ateşkes çağrısı yapılmasını" talep eden karar tasarısını onaylamıştı.

Georgia eyaletine bağlı Atlanta Kent Konseyi de Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapılmasını ve sivillere yönelik "toplu cezalandırma ve şiddetin uluslararası hukuka aykırı olduğunu" vurgulayan karar tasarısını 20 Kasım 2023'te kabul etmişti.

Ohio eyaletindeki Akron Kent Konseyinde ise kalıcı ateşkesin yanı sıra İsrail'in "yasa dışı yerleşim faaliyetlerine" son vermeye çağrıldığı karar tasarısı, 20 Kasım 2023'te oy birliğiyle kabul edilmişti.

Michigan Temsilciler Meclisi ve Senato üyesi 25 kişi, 23 Kasım 2023'te, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup göndererek, Gazze'de "kalıcı ateşkes sağlama" çağrısı yapmıştı.

California eyaletindeki Oakland Kent Konseyi, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını 28 Kasım 2023'te kabul etmişti.

San Francisco'da kent yönetimi de Gazze'de "sürdürülebilir ateşkes çağrısı" yapan karar tasarısını kabul etmişti.

Kaynak: AA

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