ABD'nin Irak İlişkileri İçin Kritik Görüşmeler - Son Dakika
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ABD'nin Irak İlişkileri İçin Kritik Görüşmeler

16.06.2026 17:37
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ABD Büyükelçisi Tom Barrack, IKBY liderleriyle Irak ve Orta Doğu vizyonunu görüştü.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, IKB Başkanı Neçirvan Barzani, KDP Başkanı Mesud Barzani, KYB Başkanı Bafel Talabani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak'ta bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Barrack, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, IKB Başkanı Neçirvan Barzani, KDP Başkanı Mesud Barzani ile yaptığı görüşmelere ilişkin, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İstikrarlı, egemen ve müreffeh bir Irak ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Orta Doğu vizyonuna verilen destek konusunda ortak anlayışa sahibiz. Görüşmelerimiz, enerji, ekonomi ve Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin geleceğine dair kritik fırsatların ilerletilmesini sağladı" ifadelerini kullandı.

Barrack, Bafel Talabani ve Kubat Talabani ile görüşmesine ilişkin, "ABD Başkanı Donald Trump adına, IKBY ile süregelen dostluğumuz da dahil olmak üzere, güçlü ve karşılıklı yarar sağlayan bir ABD-Irak ortaklığı kurma konusundaki çıkarlarımızı ele almak üzere Bafel Talabani ve Kubat Talabi'yi ağırlamaktan memnuniyet duydum. Irak'ın egemenliğini etkin bir şekilde koruyabilmesi ve ABD ile ortaklığının potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilmesi yönündeki hayati katkıları memnuniyetle karşıladım" dedi.

Kaynak: ANKA

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