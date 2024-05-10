ABD'de eski yetkililer, İsrail'e silah sevkiyatının yasal sınırları aştığını düşünüyor - Son Dakika
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ABD'de eski yetkililer, İsrail'e silah sevkiyatının yasal sınırları aştığını düşünüyor

ABD\'de eski yetkililer, İsrail\'e silah sevkiyatının yasal sınırları aştığını düşünüyor

ABD'de eski üst düzey federal hükümet yetkilileri, Washington'un İsrail'e silah sevkiyatının yasal sınırları aştığını düşünüyor. Eski yetkililer, ABD'nin uluslararası insancıl hukuku ihlal edecek şekilde silah sevkiyatını ertelediğini ve Gazze'deki sivillerin öldürülmesine ilişkin endişelerini dile getirdiğini belirtti. Ayrıca, ABD'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 sevkiyatını askıya almasına rağmen benzer bir kararın İsrail'e uygulanmadığına dikkat çekildi. Bu durum, ABD'nin Gazze konusunda uygulamadığı kararların açıklanamaz olduğunu ve uluslararası ceza adaleti çabalarını zayıflattığını gösteriyor.

10.05.2024 18:19
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ABD'de eski üst düzey federal hükümet yetkilileri, Washington'un İsrail'e silah sevkiyatının yasal sınırları aştığını düşünüyor.

ABD federal hükümetine üst düzey pozisyonlarda görev almış üç eski yetkili, ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını The Washington Post'a değerlendirdi.

Eski çalışanlar, Washington'un Gazze'de sivillerin öldürülmesine ilişkin endişelerini dile getirdiğini ancak ABD üretimi silahların uluslararası insancıl hukuku ihlal edecek şekilde kullanılmamasını amaçlayan yasa ve politikaları uygulamayı ertelediğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığının Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki Bölümünde Ekim 2023'teki istifasından önce genel müdür olarak görev alan Josh Paul, silah sevkiyatının "yasal sınırları aşmasına" rağmen sürdüğünü vurgulayarak, "ABD iç hukuku kapsamında bakıldığında, şu anda göz ardı edilen çok daha geniş kurallar var." dedi.

Paul, Joe Biden'ın 2021'de başkan olmasından kısa süre sonra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 sevkiyatını "insan hakları ihlalleri nedeniyle" askıya aldığını hatırlatarak, benzer bir kararın İsrail'e karşı uygulanmadığına dikkati çekti.

Kararların Gazze konusunda uygulanmaması "açıklanamaz"

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir dönem Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu'nun Güvenlik ve İnsan Hakları Ofisi'nde direktör olarak görev yapmış Charles Blaha da Gazze'deki yıkımın "ABD tarafından sağlanan silahlarla yapılmış olabileceğine" işaret etti.

Blaha, ABD'den askeri yardım alan ülkelerin, Washington'a silahların uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuka uygun kullanılacağına dair "inandırıcı ve güvenilir yazılı güvenceler" vermesini gerektiren Ulusal Güvenlik Memorandumunun önemine dikkati çekti. Blaha, Biden tarafından imzalanan 8 Şubat tarihli ilgili kararların Gazze konusunda uygulanmamasının "açıklanamaz" olduğunu vurguladı.

Uluslararası Kriz Grubu'nun (Crisis Group) kıdemli danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Brian Finucane ise ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın gecikeceğini açıkladığı, İsrail'in ABD yasalarını ve uluslararası yasaları ihlal edip etmediğine ilişkin hazırlanacak raporun Tel Aviv yönetimi lehine hazırlanmasının, "Washington'un İsrail'e desteğini koşulsuz hale getireceğini ve cezasızlığın onaylanması anlamına geleceğini" söyledi.

Washington'un Ukrayna'dan Sudan'a kadar diğer çatışma bölgelerindeki "hak ihlallerini" kınadığını ifade eden Finucane, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam eden desteğinin "uluslararası ceza adaleti çabalarını ve hesap verebilirliği teşvik etmeye çalışırken ABD'nin güvenilirliğini zayıflattığını" vurguladı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Washington, Hükümet, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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