ABD'nin Lübnan'daki Silah Denetimi Teklifi

Lübnanlı üst düzey bir yetkili, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın haziran ayında Beyrut yönetimine sunduğu ABD önerisinin, "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirlediğini" söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, AA'ya yaptığı açıklamada, Barrack'ın 19 Haziran'da bölgesel konuları görüşmek için geldiği Lübnan'da Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam ile yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

Lübnanlı yetkiliye göre, ABD'nin "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirlediği" ve Barrack'ın ilettiği önerinin uygulanması için bir takvim bulunmuyor.

Önerinin üç ana başlığa dayandığını ve bunların ilkinde silahların devletin tekeline alınması, ikincisinde mali ve ekonomik reformların hayata geçirilmesi ile sınırların denetimi ve kaçakçılığın önlenmesinin yer aldığını aktaran Lübnanlı yetkili, üçüncü başlıkta ise Suriye ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, sınırların çizilmesi ve karşılıklı ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Lübnan'ın, silahların devletin kontrolünde toplanması ilkesine bağlı kaldığını vurgulayan yetkili, bu konuda devlet kademesinden ortak bir yanıt geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Lübnan'ın, İsrail'in saldırılarını derhal durdurmasını, işgal ettiği topraklarından tamamen çekilmesini ve ülkenin güneyinde yeniden imar sürecinin başlatılmasını da talep edeceğini kaydeden yetkili, Hizbullah'ın söz konusu öneriye nasıl bir yanıt vereceği konusunda henüz bilgi bulunmadığını aktararak, "Önümüzdeki günlerde belli olacak." dedi.

Barrack, haftaya tekrar Lübnan'ı ziyaret edecek

Yetkili ayrıca, ABD'li yetkili Barrack'ın gelecek hafta yeniden Lübnan'ı ziyaret ederek konuya dair görüşmeleri sürdüreceğini aktardı.

Barrack'ın 19 Haziran'daki Beyrut temaslarında Cumhurbaşkanı Avn ile bir araya geldiğini hatırlatan yetkili, bu görüşmede silahların devlete devredilmesi süreci ve İsrail ile İran arasındaki gerilim nedeniyle bölgedeki istikrar arayışının da gündeme geldiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından o dönemde yayımlanan açıklamada, "Lübnan silahların devlete teslimi konusunda Hizbullah ve Lübnan'daki Filistinli gruplarla temaslarını sürdürmektedir." ifadesi yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, Barrack'la görüşmesinde Lübnan'ın öncelikleri arasında Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmesinin de olduğunu ifade ederken, ABD'nin bu konuda desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.

Ayrıca Lübnan'ın Suriye ile ilişkileri güçlendirmek istediğini, özellikle sınır güvenliği ve deniz ile kara sınırlarının belirlenmesi noktasında işbirliğinin önem taşıdığını vurgulanmıştı.

Barrack da ABD'nin Lübnan ordusuna verdiği destekten ve Lübnan'ın güvenlik, ekonomik ve mali alanda aldığı önlemleri desteklediklerinden söz ederek, hem İsrail'le güney sınırında hem de Suriye sınırında istikrarın sağlanmasının önemine işaret etmişti.

Lübnan ile Suriye arasındaki sınırların, iki ülkenin Fransız mandasından bağımsızlık kazandığı 1920-1946 döneminden bu yana belirlenememesi, zaman zaman silahlı çatışmalara ve kaçakçılık gibi sorunlara yol açıyor.

Hizbullah, elindeki silahları teslim etmeyi yalnızca Lübnan'ın egemenliğine ilişkin güvence verilmesi durumunda değerlendirebileceğini açıklamıştı.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Tom Barrack'ın haziran ayında ülkeyi ziyareti ve son olarak yaptığı açıklamalar Lübnan'da tartışılıyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.