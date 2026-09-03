Pasifik'te dikkat çeken operasyon! ABD ordusu tekneyi batırdı - Son Dakika
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Pasifik'te dikkat çeken operasyon! ABD ordusu tekneyi batırdı

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ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği gerekçesiyle bir tekneye müdahale edip batırdı; mürettebat Ekvador'a tahliye edildi, teknenin Los Choneros çetesiyle bağlantılı olduğu iddia edildi.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine destek verdiğini öne sürdüğü bir tekneye müdahale etti. ABD askerleri teknede arama yaptıktan sonra içindekileri Ekvador'a tahliye etti, ardından tekneyi batırdı.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu teknenin "uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiği" öne sürüldü.

ABD ASKERLERİ TEKNEYE ÇIKTI

ABD askerlerinin tekneye çıkarak arama yaptığı, teknede bulunan kişilerin ise Ekvador'a tahliye edildiği bildirildi.

Operasyonun ardından teknenin ABD ordusu tarafından batırıldığı belirtildi.

LOS CHONEROS İDDİASI

SOUTHCOM, elde edilen istihbaratın teknenin Ekvador'un en yaygın suç örgütlerinden Los Choneros çetesini desteklediğini gösterdiğini iddia etti.

Operasyona ilişkin açıklamada teknenin uyuşturucu kaçakçılığında nasıl kullanıldığına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

ABD'NİN OPERASYONLARI TARTIŞILIYOR

ABD ordusunun son dönemde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına neden oluyor.

Bu operasyonda ise teknedeki kişilerin tahliye edilmesinin ardından teknenin batırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pasifik'te dikkat çeken operasyon! ABD ordusu tekneyi batırdı - Son Dakika

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