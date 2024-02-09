Biden\'ın evinden çıkan gizli belgeleri inceleyen savcı suçlamada bulunmadı: Hafızası çok zayıf

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Başkan Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri "bilerek" elinde tuttuğunu, ancak hem soruşturmadaki işbirliği hem de belgelerle ilgili detayları hatırlayamayacak kadar "hafızasının zayıf" olması nedeniyle Biden'a yönelik suçlamada bulunmayacağını açıkladı.
ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Biden'ın evinden çıkan gizli belgelerle ilgili soruşturma raporunu kamuoyuna açıkladı. Hur, Biden'ın elindeki gizli belgeleri isteyerek tuttuğunu, ancak soruşturmanın başından itibaren savcılık ekibiyle işbirliği yapması ve belgelerin öncesi ve sonrasına ilişkin pek çok detayı hatırlayamaması gibi nedenlerle ABD Başkanı'na yönelik bir suçlamada bulunmayacaklarını dile getirdi.
Özel Yetkili Savcı Hur, halen görevde olması sebebiyle Biden'a yönelik cezai bir kovuşturma yapılması mümkün olmasa da bu sonuca ulaştıklarını ifade etti. Hur, raporunda, Biden'ın gizli belgeleri isteyerek elinde tuttuğuna ancak soruşturma sürecindeki "iyi haline" atıf yaptıktan sonra, "Bir duruşmada Bay Biden muhtemelen kendisini jüriye karşı sempatik, iyi niyetli ve hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak sunacaktır, aynen bizimle görüşmesinde olduğu gibi" diye konuştu.
Biden'a yönelik suçlama olmamasına rağmen raporda yer alan ve kendisinin hafızasının başkanlık yapmaya elverişli olup olmadığına ilişkin tartışmaları alevlendirmesi beklenen ifadeler Amerikan medyasının da dikkatini çekti. Raporda, Biden'ın, küçük oğlu Beau Biden'ın ölüm tarihini tam olarak hatırlayamadığı şeklindeki bazı detaylara da yer verildi. Raporda ayrıca, Biden'ın evinden çıkan gizli belgelerde Afganistan savaşı ile ilgili belgelerin çoğunlukta olduğu ve Biden'ın o dönem karşı oy kullanmış olması sebebiyle bu konuya özel ilgisinin olduğuna da dikkati çekildi. Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evinden çıkan çok sayıda gizli belgeyle ilgili olarak ciddi eleştirilerde bulunmuş ve Trump'ın ulusal güvenliği ihlal ettiğini savunmuştu. Trump'la ilgili dava süreci ise halen devam ediyor.
Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak 2023'te yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti. Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.
Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti. 21 Ocak'ta ise Biden'in Senatoda ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait 6 gizli belge daha bulunmuştu. Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili savcı Robert Hur'u atamıştı. Biden'dan önce, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump'ı eleştirmişti. Bir süredir Biden'ın ofis ve evinde gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla şimdi de Cumhuriyetçiler Biden'a yönelik eleştirilerde bulunuyor.
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Son Dakika › Güncel › Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri inceleyen savcı suçlamada bulunmadı: Hafızası çok zayıf - Son Dakika
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