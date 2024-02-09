Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri inceleyen savcı suçlamada bulunmadı: Hafızası çok zayıf - Son Dakika
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Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri inceleyen savcı suçlamada bulunmadı: Hafızası çok zayıf

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Başkan Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri inceleyerek soruşturma raporunu kamuoyuna açıkladı. Hur, Biden'ın belgeleri isteyerek elinde tuttuğunu ancak belgelerle ilgili ayrıntıları hatırlamayacak kadar zayıf bir hafızaya sahip olması sebebiyle kendisine yönelik herhangi bir suçlamada bulunmayacaklarını belirtti.

09.02.2024 01:03  Güncelleme: 07:49
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ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Başkan Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri "bilerek" elinde tuttuğunu, ancak hem soruşturmadaki işbirliği hem de belgelerle ilgili detayları hatırlayamayacak kadar "hafızasının zayıf" olması nedeniyle Biden'a yönelik suçlamada bulunmayacağını açıkladı.

SORUŞTURMA RAPORUNU KAMUOYUNA AÇIKLADI

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Biden'ın evinden çıkan gizli belgelerle ilgili soruşturma raporunu kamuoyuna açıkladı. Hur, Biden'ın elindeki gizli belgeleri isteyerek tuttuğunu, ancak soruşturmanın başından itibaren savcılık ekibiyle işbirliği yapması ve belgelerin öncesi ve sonrasına ilişkin pek çok detayı hatırlayamaması gibi nedenlerle ABD Başkanı'na yönelik bir suçlamada bulunmayacaklarını dile getirdi.

"BIDEN KENDİSİNİ HAFIZASI ZAYIF YAŞLI BİR ADAM OLARAK SUNACAKTIR"

Özel Yetkili Savcı Hur, halen görevde olması sebebiyle Biden'a yönelik cezai bir kovuşturma yapılması mümkün olmasa da bu sonuca ulaştıklarını ifade etti. Hur, raporunda, Biden'ın gizli belgeleri isteyerek elinde tuttuğuna ancak soruşturma sürecindeki "iyi haline" atıf yaptıktan sonra, "Bir duruşmada Bay Biden muhtemelen kendisini jüriye karşı sempatik, iyi niyetli ve hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak sunacaktır, aynen bizimle görüşmesinde olduğu gibi" diye konuştu.

Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri inceleyen savcı suçlamada bulunmadı: Hafızası çok zayıf
Özel Yetkili Savcı Robert Hur.

"KÜÇÜK OĞLUNUN ÖLÜM TARİHİNİ HATIRLAMIYOR"

Biden'a yönelik suçlama olmamasına rağmen raporda yer alan ve kendisinin hafızasının başkanlık yapmaya elverişli olup olmadığına ilişkin tartışmaları alevlendirmesi beklenen ifadeler Amerikan medyasının da dikkatini çekti. Raporda, Biden'ın, küçük oğlu Beau Biden'ın ölüm tarihini tam olarak hatırlayamadığı şeklindeki bazı detaylara da yer verildi. Raporda ayrıca, Biden'ın evinden çıkan gizli belgelerde Afganistan savaşı ile ilgili belgelerin çoğunlukta olduğu ve Biden'ın o dönem karşı oy kullanmış olması sebebiyle bu konuya özel ilgisinin olduğuna da dikkati çekildi. Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evinden çıkan çok sayıda gizli belgeyle ilgili olarak ciddi eleştirilerde bulunmuş ve Trump'ın ulusal güvenliği ihlal ettiğini savunmuştu. Trump'la ilgili dava süreci ise halen devam ediyor.

BIDEN'IN OFİS VE EVİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak 2023'te yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti. Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti. 21 Ocak'ta ise Biden'in Senatoda ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait 6 gizli belge daha bulunmuştu. Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili savcı Robert Hur'u atamıştı. Biden'dan önce, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump'ı eleştirmişti. Bir süredir Biden'ın ofis ve evinde gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla şimdi de Cumhuriyetçiler Biden'a yönelik eleştirilerde bulunuyor.

Biden\'ın evinden çıkan gizli belgeleri inceleyen savcı suçlamada bulunmadı: Hafızası çok zayıf
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ali çakmak: Yorumların yeniden açılması harika olmuş. Haberlerden ziyade yorumları takip etmek daha eğlenceli ??? 29 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Düşünebiliyor musunuz? reisimizi bir savcı soruşturuyor. 18 5 Yanıtla
  • XYZ: Amerika' da demokrasi işliyor, kimseye imtiyaz yok. Ayrıca idam uygulanıyor. Yasama, yürütme, yargı üçlüsü herkesten üstündür ancak dürüst toplumlarin elinde... 19 3 Yanıtla
  • Serkan Basar: aaaaa amca amcacım ne zaman geldin amcacım sefer oğullarına ölüüümm yaşasın telli oğulları hakii hakii sok o kılıcı yerine bakim otur bakayım yerine peki amcacım :) 10 0 Yanıtla
  • XYZ: Cok güldüm yorumuna... Ben reisimizin buna bazı şartlarla izin vereceğine inanırım, Fatih' den top arkadaşı olursa. 8 0
  • İlker Güner: Denedim ama inan dusunemedim, yok yani bulut falan oluşup sisin ardindan öyle güzel bir düşünce gelmiyor, gelemedi. :)) 6 0
  • Mahmut Küçük: Bunak manyak 2 0 Yanıtla
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