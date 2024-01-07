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ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırılması geç bildirildi - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırılması geç bildirildi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in hastaneye kaldırıldığı bilgisinin, Başkan Joe Biden yönetimi, Pentagon yetkilileri ve Kongre üyeleri tarafından günler sonra öğrenildiği öne sürüldü. Beyaz Saray ve Pentagon yetkilileri, Austin'in sağlık durumu hakkındaki bilginin geç bildirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Savunma Bakanı Austin, geç paylaşılan bilginin sorumluluğunu üstlenerek, daha iyi bir iş çıkarabileceğinin farkında olduğunu belirtti. Austin'in sağlık durumunun geç açıklanması tepkiyle karşılandı.

ABD Savunma Bakanı Austin\'in hastaneye kaldırılması geç bildirildi
07.01.2024 - 13:29,
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ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminden üst düzeydekilerin yanı sıra Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri öne sürüldü.

Beyaz Saray ve Pentagon yetkilileri, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla, 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Austin'in sağlık durumu hakkındaki bilginin geç bildirilmesine ilişkin The Associated Press'e açıklamalarda bulundu.

Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığı bilgisinin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyine ancak 4 Ocak'ta iletildiğini belirten yetkililer, Pentagon genelinde ise birçok personelin, bu bilgiyi geç yapılan yazılı açıklamadan öğrendiğini kaydetti.

Mississippi Senatörü Roger Wicker, Savunma Bakanlığının bu bilgiyi kasıtlı olarak günlerce sakladığını savundu.

Wicker, "Bakanlığın yasalara karşı şok edici meydan okuması hakkında her saat daha fazla şey öğreniyoruz." yorumunu yaptı.

Arkansas Senatörü Tom Cotton ise Austin'in en ağır kararların dakikalar içinde verilmesi gereken komuta zincirinin kilit bir halkası olduğunu belirterek, bunun sonuçlarının olması gerektiğini vurguladı.

Savunma Bakanı Austin, sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bilginin geç paylaşılmasındaki sorumluluğu üstlenerek, "Medyanın şeffaflık konusundaki endişelerini de anlıyorum ve kamuoyunun uygun şekilde bilgilendirilmesini sağlayarak daha iyi bir iş çıkarabileceğimin farkındayım." ifadesini kullandı.

Austin, ayrıca iyileştiği için çok mutlu olduğunu ve yakında Pentagon'a dönmeyi dört gözle beklediğini bildirdi.

Austin'in sağlık durumunun geç açıklanması tepkiyle karşılandı

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, dün, Savunma Bakanı Austin'in geçirdiği operasyonun ardından ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını ve durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Savunma Bakanlığını izleyen medya kuruluşlarını temsil eden Pentagon Basın Topluluğu, Austin'in sağlık durumunun geç bildirilmesiyle ilgili endişelerini dile getirmişti.

Topluluk tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunun bu gibi durumları bilmeye hakkının olduğu vurgulanarak, Pentagon'un kamuoyunu günler sonra bilgilendirmesi "rezalet" olarak nitelendirilmişti.

Kaynak: AA
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