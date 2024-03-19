ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'e Filistinli sivilleri koruma çağrısı yaptı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e çağrı yaparak, Filistinli sivillerin güvenliğini sağlayacak bir plan olmaksızın Gazze'nin güneyinde bulunan Refah'a saldırı düzenlemekten kaçınmasını istedi.
ABD Savunma Bakanı Austin, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde Ukrayna konulu toplantıdan sonra basına yaptığı açıklamada, "(Gazze'de) Sivillerin korunmasına öncelik verilmesi gerektiği konusunda net olduk. Askeri bir operasyon, bu sivilleri savaş alanından tahliye etmek ve tahliye ettikten sonra da onlara bakmak için net ve uygulanabilir bir plan olmadan devam etmemelidir." dedi.
Austin, ABD'nin endişelerini İsrailli yetkililere her düzeyde ilettiğini ve kendisinin de bu mesajları İsrailli mevkidaşına birkaç kez aktardığını belirtti.
"İsrail'in kendini savunabilmesi temel bir haktır." diyen Austin, İsrail'in güvenliğini desteklerken Washington'ın İsrailli yetkililerden sivilleri korumasını ve Gazze'ye daha fazla insani yardım girmesine izin vermesini beklediğini de sözlerine ekledi.
Ukrayna konusundaki gelişmelere de değinen Lloyd Austin, bu ülkeye askeri desteğin devam edeceğini ve müttefiklerin acil ihtiyaç duyulan silah ve mühimmatın teslimatını hızlandıracaklarını söyledi.
Ukrayna'nın bekasının tehlikede olduğunu ifade eden Austin dolayısıyla Amerika'nın güvenliğinin de risk altında bulunduğunu kaydetti.
Austin, ABD ve müttefiklerinin bugüne kadar Ukrayna'ya 88 milyar dolardan fazla askeri yardım topladığını belirterek "Müttefiklerimiz ve ortaklarımız risklerin farkında oldukları için buradalar. Ukrayna'nın dostları, Ukrayna'ya acilen ihtiyaç duyulan yetenekleri, özellikle de hava savunma, zırh ve topçu mühimmatını sağlamak için önemli yeni taahhütlerde bulunmak üzere yenilikçi çözümler bulmaya devam ediyor." diye konuştu.
Almanya'da ABD'ye ait Rammstein Hava Üssü'ndeki Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun 20. toplantısına, aralarında yeni Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da bulunduğu yaklaşık 50 savunma bakanı ve üst düzey yetkili katıldı.
Son Dakika › Güncel › ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'e Filistinli sivilleri koruma çağrısı yaptı - Son Dakika
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