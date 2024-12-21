ABD Senatörleri Türkiye\'ye Yaptırım Tasarısı Sundular

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(ANKARA) - ABD'li senatörler Chris Van Hollen ve Lindsey Graham, Suriye'nin kuzeyine ilişkin kaygılarını gerekçe göstererek ABD Senatosu'na, Türkiye'ye karşı bir yaptırım tasarısı sundu.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, dün gece ortak bir açıklama yaparak ABD Senatosu'na "2024 Türk Saldırganlığıyla Mücadele Yasası" adını verdikleri, Türkiye'ye karşı bir yaptırım tasarısı sunduğunu duyurdu. İki senatörün ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"'Türkiye destekli güçlerin Suriyeli Kürt ortaklarımıza yönelik saldırıları bölgesel güvenliğe ve IŞİD'in yeniden dirilişini önleme çabalarına zarar vermektedir. Bugün Senatör Graham ve ben, ateşkesi ve silahsızlandırılmış bölgeyi kabul etmemeleri halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısı sunduk. Tüm Suriyeliler için birleşik, kapsayıcı ve istikrarlı bir Suriye istiyoruz ve Suriyeli Kürt ortaklarımızı desteklemek bu hedefe ulaşmak için elzemdir."

İki senatör, çarşamba günü " Ankara'nın bölgede kalıcı bir ateşkes ve silahtan arındırılmış bölge şartlarını derhal kabul etmemesi halinde bu hafta Türkiye'ye karşı yaptırım yasası çıkarmaya hazır olduklarını bu yaptırımların 2019 yılında yine Van Hollen ve Graham tarafından ortaklaşa sunulan tasarıya benzer bir çerçeve ile sunulacağını" söylemişti.

Öte yandan, Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy de perşembe günü Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin yaptığı konuşmada,"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kürtlerden nefret ediyor, Kürtleri rahat bırakın" demişti. SDG'nin IŞİD'e karşı mücadeledeki rolüne vurgu yapan ve Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit eden Kennedy, "Sayın Erdoğan Kürtleri sevmiyor ve bu konuda yorum yapmayacağım ama Erdoğan'ın Türkiye-Suriye sınırında silahlı grupları ve tankları var ve istihbaratımız Erdoğan'ın Suriye'yi işgal etmeye çalıştığını söylüyor" ifadelerini kullanmıştı.