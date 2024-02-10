ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşmede, batının Ukrayna'ya güçlü şekilde destek vermeye devam etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz'u Beyaz Saray'da ağırladı.
İki lider, Oval Ofis'te kameralar karşısında basına açık bölümde Ukrayna'ya destek konusundaki görüşlerini ile getirdi.
ABD Kongresindeki Cumhuriyetçileri "Ukrayna'ya desteği engellemekle" suçlayan Biden, bunun neredeyse suç teşkil edecek bir eylem olduğunu savundu. Söz konusu yardımların Ukrayna'ya mutlaka gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, bu konuda hem ABD'nin hem de Avrupa ülkelerinin ortak bir şekilde çalışmaya devam edeceğini ifade etti.
Batı ülkelerinin desteği olmadan Kiev'in kendi topraklarını savunamayacağını dile getiren Scholz ise bir an önce Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yeni yardımların gönderilmesi gerektiğini söyledi.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportajı da eleştiren Scholz, Putin'in Ukrayna'ya saldırmasıyla ilgili tarihi konuları çarpıttığını savundu.
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Son Dakika › Güncel › ABD ve Almanya liderleri Ukrayna'ya destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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