 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze sağlamasını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze sağlamasını kınadı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Güney Koreli mevkidaşı Chang Ho-jin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kuzey Kore'nin Rusya ile artan askeri işbirliği ve balistik füzelerin transferi konusu ele alındı. Sullivan ve Chang, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füzeler göndermesini ve Rusya'nın bu füzeleri Ukrayna'ya karşı kullanmasını şiddetle kınadı. ABD, Avustralya, Belçika, Kanada, İtalya, Japonya, Güney Kore ve İspanya'nın dışişleri bakanlarının imzasını taşıyan ortak açıklamada da Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze temin etmesi ele alındı ve bu durumun Avrupa, Kore Yarımadası ve Hint-Pasifik bölgesinde derin endişe yarattığı belirtildi.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore\'nin Rusya\'ya balistik füze sağlamasını kınadı
10.01.2024 - 10:47,
Abone Ol

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Güney Koreli mevkidaşı Chang Ho-jin ile Kuzey Kore ile Rusya arasındaki "artan askeri işbirliğini" görüştüğü ve ikilinin Pyongyang'ın Rusya'ya balistik füze sağlamasını "şiddetle" kınadığı belirtildi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Sullivan, Güney Koreli mevkidaşı Chang ile telefon görüşmesi yaptı.

"Kuzey Kore'nin Rusya ile artan askeri işbirliği ve Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) kışkırtıcı eylemlerini" istişare eden Sullivan ve Chang, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füzeler göndermesini ve Rusya'nın bu füzeleri, Ukrayna'ya karşı kullanmasını mümkün olan en güçlü ifadelerle kınadı.

Söz konusu füzelerin transferinin ve kullanımının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) birçok kararını ihlal ettiği ve bölgesel güvenliği tehlikeye attığı vurgulandı.

Ortak açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan ve aralarında ABD, Avustralya, Belçika, Kanada, İtalya, Japonya, Güney Kore ve İspanya'nın bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanlarının imzasını taşıyan ortak açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze temin etmesi ele alındı.

Kuzey Kore'nin balistik füze ihraç etmesi ve Rusya'nın satın aldığı bu füzeleri Ukrayna'ya karşı kullanması "şiddetle" kınanan açıklamada, Kuzey Kore-Rusya işbirliğinin Avrupa, Kore Yarımadası ve Hint-Pasifik bölgesinde yaratacağı etkiden "derin endişe" duyulduğu kaydedildi.

Kuzey Kore, Rusya'ya balistik füze temin etmekle suçlanmıştı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin yaptırımları sonrasında silah ve mühimmat temini hususunda Rusya'nın alanının daraldığını ve bunun üzerine Moskova'nın bölgedeki ortaklarıyla daha fazla askeri işbirliği arayışına girdiğini ifade etmişti.

Kuzey Kore'yi bu süreçte Rusya'ya balistik füze sağlamakla suçlayan Kirby, "Elimizdeki bilgiler, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yakın zaman önce Rusya'ya balistik füzeler ve füze rampaları temin ettiğini gösteriyor. Rus güçleri de 30 Aralık 2023'te bu Kuzey Kore füzelerinden en az birini Ukrayna'ya attılar." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kuzey Kore, Rusya, Kore, Rusya, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze sağlamasını kınadı - Son Dakika


10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi

Son Dakika
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27 Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 11:10:20. #1.12#
SON DAKİKA: ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze sağlamasını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement