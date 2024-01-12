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ABD ve İngiliz Savaş Uçakları Yemen'e Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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ABD ve İngiliz Savaş Uçakları Yemen'e Hava Saldırısı Düzenledi

ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırıları şiddetli patlamalara ve büyük yangınlara neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan videolar, saldırıların etkisini gösterdi. Husilerin kalesi olan Saada ve Hadramevt kentlerindeki bazı bölgelerde yangınlar çıktı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kızıldeniz'deki saldırılara misilleme olarak açıkladığı saldırılar sonrasında Husiler, İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini duyurdu.

ABD ve İngiliz Savaş Uçakları Yemen\'e Hava Saldırısı Düzenledi
12.01.2024 - 13:10,
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ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırıları şiddetli patlamalara neden olurken, büyük yangınlar çıktı.

Yemenli sosyal medya kullanıcıları, saldırılar sonucu gerçekleşen patlama ve yangınlara ilişkin videolar paylaştı.

Husilerin kalesi olan Saada ve Hadramevt kentlerindeki bazı bölgelerde güçlü patlamalarla birlikte büyük yangınların çıktığını gösteren videolar yayımlandı.

Sana Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Ed-Deylemi Hava Üssü'nde yangın çıktığı ve yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Husilerin "Manevi Rehberlik Dairesi Müdür Yardımcısı" Abdullah bin Amir, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD-İngiliz saldırılarında Ed-Deylemi Hava Üssü hedef alındı ve bu da yangına yol açtı." ifadelerine yer verdi.

Bin Amir, yangının kısa sürede söndürüldüğünü, herhangi hasar yaşanmadığını belirtti.

Husilere ait El-Mesira televizyonu, ABD'nin Yemen'in başkenti Sana'ya da saldırı düzenlediğini aktardı.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Amerikan ve İngiliz uçakları başkent Sana'nın yanı sıra Hudeyde, Saada ve Zimar kentlerine saldırılar düzenledi.

ABD Başkanı Joe Biden Kızıldeniz'deki saldırılarına misilleme olarak Amerikan ve İngiliz ordularının Yemen'de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

İngiltere ve ABD'nin deniz ticaretini güvenceye alma gerekçesiyle Yemen'e düzenlediği saldırıların ardından Husiler, İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini duyurmuştu.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

Kaynak: AA
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