ABD, Yemen'deki Husilere karşı Kızıldeniz'de savunma saldırıları düzenledi - Son Dakika
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ABD, Yemen'deki Husilere karşı Kızıldeniz'de savunma saldırıları düzenledi

ABD, Yemen\'deki Husilere karşı Kızıldeniz\'de savunma saldırıları düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilere karşı Kızıldeniz'de 4 savunma saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Saldırılar, Husilerin Kızıldeniz'e fırlatılmak üzere hazırladığı 7 gemisavar seyir füzesi ve füzeleri fırlatan roketatarı hedef aldı. ABD güçleri ayrıca bir insansız hava aracını da düşürdü. Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle birçok gemicilik şirketi seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, Husi güçlerine karşı çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturdu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi saldırıların sonlandırılması için çağrıda bulundu.

22.02.2024 16:11
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilere karşı Kızıldeniz'de 4 "savunma saldırısı" düzenlediklerini duyurdu.

CENTCOM'un sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, dün Sana yerel saatiyle 00.00 ile 18.45 arasında gerçekleştirilen saldırıların hedefinde Husilerin Kızıldeniz'e fırlatılmak üzere hazırladığı 7 gemisavar seyir füzesi ile bu füzeleri fırlatan roketatarın olduğu bildirildi.

Aynı zaman diliminde CENTCOM'un savunma kapsamında bir insansız hava aracını (İHA) da düşürdüğü belirtildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

Yemen, İran, Denizcilik, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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