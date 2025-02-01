Abdi İpekçi Katledilişinin 46 Yılında Anıldı

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Haber: Beril KALELİ/Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL)- Uğradığı silahlı saldırı sonucu 46 yıl önce hayatını kaybeden Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, Nişantaşı'ndaki Abdi İpekçi Anıtı ve Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen programlarla anıldı. Her iki anma programına İpekçi'nin başta meslektaşları olmak üzere sevenleri katıldı. Törende konuşan Basın Konseyi Başkanı Pınar türenç, "Keşke Abdi Bey yaşasaydı. Keşke Abdi Beyler o yolda devam etseydi ve yetişebilseydi. Türkiye belki bu noktada da olmayacaktı" dedi.

Gazeteci Abdi İpekçi için ilk anma töreni meslektaşları ve sevenlerinin katılımıyla Zincirlikuyu'daki mezarı başında saat 11.00'da düzenlendi. Ardından Şişli Belediyesi tarafından Nişantaşı'ndaki Abdi İpekçi Anıtı önünde anma programı gerçekleştirildi. Buradaki programa Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, usta gazeteci Oktay Ekşi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, Şişli Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Didem Otluçimen Güzel ve İpekçi'nin sevenleri katıldı.

Basın Konseyi Başkanı Türenç, yaptığı konuşmada Abdi İpekçi'nin Türk basını için çok büyük yenilikler getiren, çalışanlarına sonsuz saygı duyan, demokrasi aşığı, mesleğinde daima yenilikleri uygulamaya çalışan çok özel bir gazeteci olduğunu söyledi.

"Abdi İpekçi en ön saftaydı; ilk imzayı veren insandı, kurucuydu"

Abdi İpekçi'nin döneminde Milliyet gazetesinde çalıştığını aktaran Türenç, yaptığı haberleri İpekçi'ye beğendirmek için uğraştıklarını kaydederek şunları söyledi:

"Türk basınına çifte kontrol dediğimiz sistemi, çift taraflı kontrolü getiren bir gazeteciydi. Ayrıca Türk basınının çağdaş gazetecilik ilkelerine, normlarına, kavuşması için mücadele ederdi. Hep çağdaşlık peşindeydi. Onun da ötesinde Türkiye'de Gazeteciler Sendikası'nın kuruluşunda Abdi İpekçi en ön saftaydı; ilk imzayı veren insandı, kurucuydu. Yani TGS'nin, emeğin sahipliğini yapan bir gazeteciydi. Ayrıca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı'nın doğmasında da Abdi İpekçi'nin çok büyük rolü olmuştu. Böylesine bir insanı, böylesine bir değeri, böylesine bir sembolü bizden o karanlık eller alıp götürdü. Bulundu mu? O karanlık ellerin noktası, yani yuvası bulundu mu? Hayır. Ondan daha bir ses alamadık. Bulunan kimdi? Ağca idi. Mehmet Ali Ağca'nın o akşam o tetiği çektiği kanıtlandı."

"Keşke Abdi Bey yaşasaydı. Keşke Abdi Beyler o yolda devam etseydi ve yetişebilseydi. Türkiye belki bu noktada da olmayacaktı"

"Ama Mehmet Ali Ağca bir piyondu. Onu o noktaya getiren güçler kimdi? ve Türkiye'yi bu noktaya sürükleyen güçler kimdi" sorularını yönelten Türenç, "Hala onun arayışı içindeyiz. Hala bu bulunamadı" dedi. Gazetecilik mesleğinin bugün büyük sıkıntı altında olduğuna dikkat çeken Pınar Türenç, "Keşke Abdi Bey yaşasaydı. Keşke Abdi Beyler o yolda devam etseydi ve yetişebilseydi. Türkiye belki bu noktada da olmayacaktı. Onun için çok özlemle anıyorum Abdi Bey'i. Abdi Bey nur içinde uyusun, ışığı bol olsun ve halkı hizmet eden gazeteciliğin yolunun da aydınlık olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Abdi İpekçi o gün emekten yana duruşunu ortaya koymuştu"

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş ise Türkiye'de medyaya yönelik baskının boyutunun şekil değiştirdiğini, ancak gazeteciler ve gazetecilik mesleği üzerinde baskıların son bulmadığını belirtti. Abdi İpekçi'nin Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın kuruluşunda çok çalıştığını ve gazetecilik meslek kanunun hazırlanmasında da emeği olduğunu vurgulayan Durmuş, "Abdi İpekçi o gün emekten yana duruşunu ortaya koymuştu. ve o duruş sayesinde 10 Ocak'ta 212 sayılı kanun yasalaştı. ve bugün hala gazetecilerin haklarını koruyan bir kanun olarak yürürlükte devam ediyor. 1960'ları düşünün. 9 tane gazete patronu birleşmiş ve buna karşı bir birliktelikle bu kanunun çıkmasını sağlamışlar. Bugün de aslında gazeteciler üzerindeki baskılara karşı gidilecek yol o yol. 65 yıl önceki gazetecilerin dayanışma ve mücadele ruhuyla bugün biz mücadele edebilirsek gazeteciler olarak ve toplum olarak hem Türkiye'de basın özgürlüğünü yeniden tesis edebiliriz. Hem cezaevindeki gazetecilerimizin serbest kalmasını sağlayabiliriz. Hem de kalemlerimizi özgürce oynatabildiğimiz bir düzen yaratabiliriz" ifadelerini kullandı.

"İpekçi barışın, demokrasinin ve insan haklarının yılmaz bir savunucusuydu"

Programda konuşan Şişli Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Didem Güzel, 1 Şubat 1979 yılında karanlık güçlerin aldığı Abdi İpekçi'yi anmak, onun mirasını ve uğruna mücadele ettiği değerleri yeniden hatırlatmak için bir arada olduklarını söyledi. İpekçi ile ilgili düşüncelerini anlatan Güzel, şunları kaydetti:

"İpekçi yalnızca bir gazeteci değildi. Aynı zamanda barışın, demokrasinin ve insan haklarının yılmaz bir savunucusuydu. Abdi İpekçi kalemini hakikatin ve adaletin hizmetine sundu. Abdi İpekçi gazeteciliği yalnızca haber aktarmak olarak görmedi. O gerçeği ortaya çıkarmayı, kamuoyunu doğrularla aydınlatmayı ve toplumu daha adil, daha özgür bir geleceğe taşımayı görev bildi."

Konuşmaların ardından Pınar Türenç, Şişli Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Didem Otluçimen Güzel'e Abdi İpekçi'nin gazetecilik yaşamını anlatan "Gazeteci" adlı kitabını hediye etti. Ayrıca Türenç, anma programına katılamayan İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi İzet'in selamını katılımcılara iletti. Programın sonunda ise davetliler, Abdi İpekçi Anıtı'na karanfiller bıraktı.

Şişli Belediyesi tarafından vurulduğu yerde yaptırılan ve 21'inci ölüm yıldönümünde açılışı yapılan Abdi İpekçi Anıtı'nın projesi mimar Erhan İşözen ile heykeltıraş Gürdal Duyar tarafından hayata geçirilmişti.