Abdullah Öcalan: "Tüm Gruplar Silah Bırakmalı ve PKK Kendini Feshetmelidir" - Son Dakika
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Abdullah Öcalan: "Tüm Gruplar Silah Bırakmalı ve PKK Kendini Feshetmelidir"

Abdullah Öcalan: "Tüm Gruplar Silah Bırakmalı ve PKK Kendini Feshetmelidir"

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı İmralı’da üçüncü kez ziyaretinin ardından Öcalan'ın mesajını paylaştı. Öcalan, ''Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'' başlıklı 25 Şubat’ta kaleme aldığı mesajda, ''Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” çağrısını yaptı.

27.02.2025 19:01
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(İSTANBUL) - DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı'da üçüncü kez ziyaretinin ardından Öcalan'ın mesajını paylaştı. Öcalan, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı 25 Şubat'ta kaleme aldığı mesajda, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısını yaptı.

Ahmet Türk, Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile geçen 28 Aralık'ta ve 22 Ocak'ta İmralı'da görüşmüştü. Bugün de Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ile Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, Öcalan'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından heyet, Taksim'deki Elit World Otel'de basın toplantısı düzenledi.

Sırrı Süreyya Önder, açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

"Asrın çağrısı" adıyla düzenlenen toplantıda Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" yazılı mesajı Pervin Buldan tarafından Türkçe, Ahmet Türk tarafından Kürtçe olarak okundu. Öcalan'ın 25 Şubat'ta kaleme aldığı mesajı şöyle:

"Barış ve demokratik toplum çağrısı. PKK, tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20'nci asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur. Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır. Kürt-Türk ilişkileri; bin yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir. Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hal alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir.

"Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır"

Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK'nın güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır. Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır. Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur, olamaz.

"Demokratik uzlaşma temel yöntemdir"

Demokratik uzlaşma temel yöntemdir. Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Abdullah Öcalan: 'Tüm Gruplar Silah Bırakmalı ve PKK Kendini Feshetmelidir' - Son Dakika

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