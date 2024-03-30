ABONELERİMİZİN DİKKATİNE - ANKA HABER AJANSI 31 MART PAZAR GÜNÜ TASLAK GÜNDEMİ
Türkiye sandık başında... Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini seçecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde 207 binden fazla sandıkta oy kullanılacak.
07.00 - Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde 32 ilde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - DİYARBAKIR)
08.00 - Türkiye'nin diğer illerinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)
10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yunusemre 23 Nisan İlkokulu'nda oyunu kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- MANİSA)
10.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bilkent Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- ANKARA)
11.00 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI- ANKARA)
11.00- AKP İstanbul Büyükşehir Belideye Başkan Adayı Murat Kurum Kağıthane İmece İlkokulu'nda oyunu kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI-İSTANBUL)
11.30 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)
11.30 - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ümitköy Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- ANKARA)
12.00 - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Saffet Çebi İlkokulu'nda oy kullanacak. (CANLI - İSTANBUL)
12.00 - CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cemil Tugay Karşıyaka Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda oy kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI - İZMİR)
14.00 - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdoroğlu, Arjantin İlkokul'nda oyunu kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI - ANKARA)
- AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok Keçiören Kocatepe İlkokulu'nda oyunu kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA
15.00- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesinde oyunu kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI-ANKARA)
...GÜNCELLENECEK...
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Mardin'de canlı büyükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu inekler karayola daldı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Türkiye'de yarın yapılacak olan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Bolu'da sandıklar kuruldu ve hazırlıklar tamamlandı. Bolu'da merkez köyler hariç 166 bin 303 seçmenin oy kullanacağı kabin bölümleri ve 529 sandık kuruldu. Bolu genelinde ise 239 bin 169 seçmen, 1061 sandıkta oy kullanabilecek.
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