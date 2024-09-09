Mısır ve BAE, Bölgesel Tansiyonu Görüştü

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ABU Mısır Dişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bölgedeki tansiyonun düşürülmesi konusunu görüştüğü belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, resmi temaslarda bulunmak üzere BAE'ye giden Abdulati, başkent Abu Dabi'de Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler, yükselen tansiyon ve bunu düşürmenin yolları ele alındı.

Al Nahyan ile Abdulati ayrıca Gazze ve Sudan'da yaşanan gelişmeler, Kızıldeniz'in güvenliği, Libya ve Somali'yi de değerlendirdi.

Görüşmede, ortak ilgi alanlarına ilişkin konularda iki taraf arasında istişarelerin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Abdulati, Başbakan Yardımcısı ve BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile de bir araya geldi.

BAE haber ajansı WAM'a göre, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra Gazze'deki durum ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Al Nahyan, ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes için yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarını desteklediklerini ifade etti.