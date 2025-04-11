Acil Çağrı Merkezlerine Asılsız Aramalar İçin Cezalar Artıyor - Son Dakika
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Acil Çağrı Merkezlerine Asılsız Aramalar İçin Cezalar Artıyor

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılacak asılsız aramalar için idari para cezalarının artırılacağını açıkladı. Güler, bu durumu toplum için önemli bir sorun olarak nitelendirdi ve çağrıların yüzde 30'unun asılsız olduğunu belirtti.

11.04.2025 18:45  Güncelleme: 19:08
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(TBMM) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığı'na sundukları yeni kanun teklifiyle 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne yapılan asılsız aramalarda idari para cezasının arttırılacağını bildirdi.

Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 32 maddeden oluşan 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı. Güler, "Teklifimizle getirilen önemli düzenlemelerden birkaçına dikkatinizi çekmek isterim. Toplumumuzu çok yakından ilgilendiren 112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız aramalara uygulanan idari para cezalarını arttırılmasıdır. Sağlıktan itfaiyeye, jandarmadan, emniyet teşkilatına kadar toplumumuzun ihtiyaç duyduğu her anda acil olaraktan müracaat ettiği bu merkezelerde maalesef üzüntü duyduğumuz asılsız çağrıların da son dönemlerde ciddi manada artış gösterdiğini görüyoruz. Bu çağrılara haklı bir gerekçeye dayanmadan tamamen o sistemi meşgul etmek üzere olduğundan dolayı gerçekten ihtiyaç sahibi olacak vatandaşlarımızın mağdur olduğunu görüyoruz. 2024 boyunca yaklaşık 103 milyon çağrının yüzde 28.46'sı, 2025 yılının ilk üç ayında ise 14.6 milyon çağrının yüzde 30'unun asılsız olduğu ortaya çıktı. Bu konuda biz bir idari para cezalarında artırıma gidiyoruz" ifadesini kullandı.

" Özgür Özel, son haftalarda adeta freni patlamış bir kamyon misali önüne gelen her şeye vuruyor"

Güler, "Sayın Özgür Özel, son haftalarda adeta freni patlamış bir kamyon misali önüne gelen her şeye vuruyor. Allah sağlık versin, ıslah etsin, inşallah bu hali uzun dönem devam etmez" dedi. Güler, şunları söyledi:

"Bu ifade tam bir cuntacı aklıdır. Bakın kendisini ele vermiştir. Suç üstü yakalanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı cuntacı geleneğinin bir çırağı olarak suç üstü yakalanmıştır. Kağıt üzerinde bir cumhurbaşkanı adayı gelecekmiş eğer seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu ceza almışsa cezaevinden çıkartacakmış sonra kendisi görevini bırakacakmış, sonra hokus pokusla başbakanlığı ihdas edecekmiş, başbakan olacakmış, kendisi uygun bir göreve gidecekmiş. Yazıklar olsun. Bunu da gazeteci kılıklı tipler dinliyor, alkışlıyor, soru soruyor. Ey Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Anayasal ve hukuk devletidir, kanunlar var. Sen kimsin?

"İki yüzlü Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'yi bazı yerlerde uyarmış ve kınamış. Kimsiniz siz?"

İki yüzlü Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'yi bazı yerlerde uyarmış ve kınamış. Kimsiniz siz? Önce kendinize gelin ya. Bir utanın, bir yüzünüz kızarsın, bir mahcup olun. İnsanlık öldürülmüş. Açıklama yapmaya utanın. Neymiş efendim? Türkiye'de yargılamalarda 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı Belgesi' yayınlandı. Öcalan'ın çağrısından olumlu şekilde bahsedilmiş raporda. İmamoğlu'nun tutuklanması ve çevreleyen endişe verici olaylar karşısında daha da büyük bir hayal kırıklığına uğramışlar. Biz de sizden uğradık. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık sizden. Beyefendiler iki yüzlüler, insanlık öldürülüyor Gazze'de. Bir kelime edin. Bir kırama mesajı bir yaptırımlar mesajı yayınlayın. Yazıklar olsun.

"Diğer insanlar gibi CHP'liler de hesap vermek zorundadır"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in kamuoyunda ismini de anarak bazı televizyon kanallarında, bazı şirketlere açıkça nefret ve ayrımcılık kokan iddiaları karşısında TÜSİAD Başkanı, TÜSİAD Yönetim Kurulu diye bir açıklama yapmaz. Boykotla şantaja vuruyorlar. Niye? 'Gazetelerinde, televizyonlarında bize yer vermiyor' diye. Ben şimdi burada muhalif gazeteler de var, televizyonlar da var. Bir gün bizden böyle bir şey duydunuz mu arkadaşlar? Halk TV var mı burada? Yok. Sözcü var mı? ANKA var mı? Duydunuz mu bizden bir şey? Yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne ayrıcalığı var acaba? Türkiye bir anayasal hukuk devletidir. Herkes anayasamızın 10'uncu maddesi kapsamında. Kanunlar önünde eşittir. Cumhuriyet Halk Partililerin, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının veya üyelerinin, kanunlar önünde hiçbir ayrıcalığı yoktur. Onların suç işleme özgürlüğü de yoktur. İstismarlar ve yolsuzluk varsa, suç işlemişsen bağımsız, tarafsız yargı önünde benim ve diğer insanlar gibi CHP'liler de hesap vermek zorundadır. Kimsenin bir ayrıcalığı, bir farklı uygulaması olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Özgür Özel'in bu hususları kulağına küpe almasını da kendisine tavsiye ediyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Acil Çağrı Merkezlerine Asılsız Aramalar İçin Cezalar Artıyor - Son Dakika

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