Adalar Belediye Başkanvekilliği seçimini AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz 5-0 kazandı

(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Adalar Belediye Başkanvekilliği seçimlerine ilişkin, "Yarın burada sandık kurulduğunda Adalar halkı yüzde 90'la buna cevap verecek. Bugün Adalar'da yaptıkları uygulamalarla milletin genel seçimlerdeki sandığa olan umudunu kırmaya çalışıyorlar. Asla hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Beş belediye meclis üyesini tutuklayıp, ikisini tutuklamayla tehdit edip transfer ederek Adalar halkının iradesine çökmeye çalışabilirler. Ama genel seçim sandığı milletin önüne geldiği zaman Türkiye'de 57 milyon seçmeni hapishanelere tıkamazlar" dedi.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından başkan vekilliğine getirilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesiyle Adalar Belediyesi'nde pazartesi günü çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelenen başkanvekilliği seçimleri bugün yapıldı.

Dördüncü turda tamamlanan seçimlerde AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz, 5'e karşı 0 oyla belediye başkan vekili seçildi.

Seçimlerin ardından konuşan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları söyledi:

"Bugün de yeni bir kumpas düzeniyle, Adalar halkının iradesine çökmek girişimiyle sabahın erken saatlerinde karşı karşıya geldiğimizi görmüş olduk. 2024 seçimlerinde Belediye Başkanı Ercan Akpınar dahil, burada toplam 12 oy kullanma yeterliliğine sahip meclis üyesi vardı başkanla beraber. Bunların 10 tanesi bizim listelerimizden seçilmişti. İki tanesi de bugün Adalar halkının iradesine çöken, çökme girişimi yapan AK Parti'nin meclis üyesiydi. Yani 10'a 2'lik bir tablodan bu noktaya nasıl gelindi? Önce bunu Türkiye kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Şu anda Belediye Başkanı Ercan Akpolat tutuklu. Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak tutuklu. Mehmet Nuri Kaya tutuklu. 2 meclis üyesi de daha önce tutuklandılar ve belli süreler sonra serbest kaldılar. Şimdi burada normalde yapılan birinci seçimde beş meclis üyesi bizim adayımıza oy verdi. 2 meclis üyesi AK Parti'nin adayına oy vermişti. 5'e 2'lik bir denge vardı. Bu dengeyi değiştirmek için yine baskılarla, tehditlerle, şantajlarla, tekliflerle Adalar'da bir operasyon gerçekleştirdiler.

"TEHDİTLE, BASKIYLA MECLİS DENGESİNİ DEĞİŞTİRDİLER"

Meclis üyelerinin bir tanesinin Adalar sahilindeki dükkanını yıkmakla tehdit ettiler, 'Eğer AK Parti'ye oy vermezsen senin dükkanını yıkacağız' dediler. Öbürünü farklı gerekçelerle ve tutuklamakla tehdit ettiler. 2 meclis üyesini transfer ettiler. Bunu daha pazartesi günkü seçimden bir gün önce oturduk, meclis üyeleriyle birer birer konuşurken öğrendik. Açık açık söylediler, 'Tehdit altındayız. Dükkanımız yıkılacak. Tutuklanacağım. Tutuklanmak istemiyorum. Bunun için Adalar halkının iradesine ihanet ediyorum' dediler. Tablo 4'e 3 noktasına geldi. 'Ben Adalar halkının iradesine sahip çıkacağım' diyen üç meclis üyemiz vardı. Sonra biz cezaevindeki Fırat Durak isimli belediye meclis üyemizden talepte bulunduk, istifa etti. Yerine yedekten bir meclis üyemiz geldi. Tablo 4'e 4'e döndü.

Bir başka meclis üyemiz daha vardı tutuklanmış ve serbest bırakılmış. Onun da istifa etmesi için kendisine talepte bulunduk. Bize, 'Ben istifa edersem beni tutuklayacaklar. Bu yüzden ben istifa etmiyorum' dedi. ve dün gece, şu anda cezaevinden çıkmış olan, görevden uzaklaştırma kararı olan 2 meclis üyesinden bir tanesini AKP'ye oy verme karşılığında ikna ettiler. 'Ya rozet takacaksın, AKP'ye oy vereceksin ya kelepçe takacağız sana' dediler ve onu da istifa ettirdiler. Bizim listemizden seçilmiş meclis üyesini istifa ettirdiler ve en son aşamadaki 4'e 4 olan meclis dengesini 5'e 4'e çevirdiler.

"ÇÖKME GİRİŞİMİNİN PARÇASI OLMAMAK İÇİN SALONU TERK ETTİK"

Tutuklanmış ve serbest kalmış bir başka meclis üyesi şu anda burada, aramızda. Biz de bir dilekçeyle başvuru yaptık. Dedik ki 'Nesimi Aday'ın da kısıtlılığı kaldırılsın. O da oy kullansın.' 'Hayır.' Niye? Çünkü Nesimi Aday AKP'ye oy vermeyecek. ve yine bürokrasinin içerisinde olduğu, burada bürokratların binalarının kullanıldığı bir gece operasyonuyla bir belediye meclis üyesi daha tehdit edilerek iradesi değiştirildi. Oylama başladı. Zaten tablo ortadaydı. 5'e 4 bir sonuç çıktı birinci turda. İkinci turda 5'e 4 bir sonuç çıktı. Üçüncü turda, 'Biz bu tiyatronun, bu Adalar halkının iradesine çökme girişiminin bir parçası olmayacağız' dedik. Onurlu, şerefli, haysiyetli, 4 belediye meclis üyesiyle beraber o salondan ayrıldık.

"İPTAL BAŞVURUMUZU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bu seçim, usulüne uygun gerçekleşmemiştir. Bu seçim iptal olmuştur. Çökme girişimi ayrı bir meseledir. Seçimin usulüne uygun gerçekleşmemesi ayrı bir meseledir. Daha divan kuruldu, oluştu. Seçim başlarken divan başkanı sözlü olarak yoklama yapmamıştır. Bu şekilde seçimi başlatmıştır. Ayrıca görevden uzaklaştırma kararı olan Yavuz Çiftçioğlu isimli Adalar halkının iradesine ihanet eden, dün gece tehditle, baskıyla ikna edilen kişinin kısıtlılığının kaldırıldığına yönelik yazı meclise okunmamıştır. Ayrıca bizim istifa ettirdiğimiz ve yerine gelen meclis üyemizin seçim kurulu kararıyla oy kullanma hakkı olduğu meclise okunmamıştır.

İkinci mesele şudur: Seçimdeki iki adaydan bir tanesi divanda görevliydi. Divanda görevli olmasına rağmen belli bir aşama sonra şu anda divanda oturan üç kişiden bir tanesi bu seçimde adaydır. Bayrampaşa'da divanda oturan üç kişiden birisi aday olduğu için ve seçimi kazandığı için seçim iptal edilmişti. Dolayısıyla buna yönelik itiraz dilekçemizi verdik. Bu seçim bu şekilde devam edilemezi iptal edilmelidir. Buna rağmen seçimlere devam ettirdiler. Bu seçimle ilgili bir iptal başvurusunu gerçekleştireceğiz. Bu seçim usulüne uygun yapılmamıştır.

"MİLLETİN GENEL SEÇİMLER İÇİN UMUDUNU KIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Adalar halkının iradesine çökmeye çalışıyorlar. Adalar halkı burada bir karar verdi. 2024'te Ercan Akpınar belediye başkanı seçildi. Yanında dokuz meclis üyesiyle beraber seçildi. Tarihi bir oy farkıyla seçildi. Yarın burada sandık kurulduğunda bu sefer Adalar'da yüzde 90'la Adalar halkı buna cevap verecek. Bu uygulamalarla, geçtiğimiz haftalarda Üsküdar'da yaptıkları uygulamalarla, bugün Adalar'da yaptıkları uygulamalarla milletin genel seçimlerdeki sandığa olan umudunu kırmaya çalışıyorlar.

Buradan yurttaşlarımıza sesleniyoruz: Asla hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Adalar'da 10 belediye meclis üyesinin ve 5'ini tutuklayıp, 2 tanesini tutuklamayla tehdit edip transfer ederek, Adalar halkının iradesine çökmeye çalışabilirler. Üsküdar'da belediye meclis üyelerini gözaltına alıp, belediye meclis üyelerini tutuklayıp onlar daha gözaltındayken seçim yaparak bir gün öncesinden insanları tutuklamayla, patronlarını tutuklamayla tehdit ederek iradesine çöktüler. Bunu yapabilirler.

"SANDIĞI MİLLETİN ÖNÜNDEN KİMSE KAÇIRAMAZ"

Ama bir genel seçim sandığı milletin önüne geldiği zaman Türkiye'de 57 milyon seçmeni hapishanelere tıkamazlar. Türkiye'de 50 milyon seçmeni nezarethanelere tıkamazlar. Türkiye'de 86 milyon yurttaşı yargı baskısıyla, tutuklamayla tehdit edemezler. Hiç kimse sandığa yönelik umudunu kaybetmesin. Biz bugün Adalar'da yüzümüzü millete döndük. O salonu terk ettik. Yüzümüzü Adalar halkına döndük. Biz İstanbul'da yüzümüzü 16 milyon İstanbullu'ya döndük. Biz Türkiye'de yüzümüzü 86 milyona döndük. Millet büyüktür. Milletin üzerinde hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir güç yoktur. İstedikleri kadar yargıyı devreye soksunlar. İstedikleri kadar valileri, kaymakamları devreye soksunlar. İstedikleri kadar kolluk gücünü devreye soksunlar. Sandık konusunda hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. O sandığı milletin önünden hiç kimse kaçıramaz. Millet buna izin vermeyecek. O sandık gelecek. Bu yaptıklarının hepsinin bedelini millet onlara ödetecek. Biz yüzümüzü Adalar halkına döndük. Adalarlılar burada. Yüzümüzü İstanbullulara döndük.

"HER GECE 86 MİLYON YURTTAŞIN EVİNDE VİCDAN MAHKEMELERİ KURULUYOR"

Her gün, her gece, İstanbul'da 16 milyon yurttaşın hanesinde, Türkiye'de 86 milyon yurttaşın hanesinde vicdan mahkemeleri kuruluyor. Kumpas mahkemeleri Silivri'de kuruluyorsa buralarda kumpaslarla belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin halkın iradesine çöküyorlarsa her gece 86 milyon yurttaşın evinde vicdan mahkemeleri kuruluyor. O vicdan mahkemeleri sandık günü geldiğinde tecelli edecek. Millet büyüktür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın."