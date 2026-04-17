Adalar Belediyesi'nden "Sistem Odası" Açıklaması: "Kişisel Veriler Güvende, Adli Süreç Devam Ediyor"

17.04.2026 09:42  Güncelleme: 10:05
(İSTANBUL) - Adalar Belediyesi, geçici hizmet binasındaki sistem odasından sabit sürücü (harddisk) çalındığı yönündeki haberlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, çalınan sürücünün yalnızca güvenlik kamerası kayıtlarını içerdiği, vatandaşların kişisel verilerini veya mülkiyet bilgilerini barındıran sistemlerle bir ilgisi olmadığı vurgulandı. Olayla ilgili Destek Hizmetleri Müdürü K.T.'nin görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Adalar Belediyesi, bir süredir basında ve sosyal medyada yer alan "harddisk çalınması" yönündeki haberlere ilişkin kapsamlı bir basın açıklaması yaptı. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle bugüne kadar sessiz kalındığının, delillerin büyük oranda toplanmasıyla birlikte kamuoyunu aydınlatma gereği duyulduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında Adalar Belediyesi geçici hizmet binasında bulunan sistem odasındaki harddiskin çalındığı yönündeki haberlere ilişkin olarak, bu basın açıklaması ve kamuoyu bilgilendirmesini yapma zorunluluğu hasıl olmuştur."

Öncelikle, basın kuruluşlarının haberlerinde ve sosyal medya mecralarında yer aldığı üzere konu öncelikle kolluğa, daha sonrasında da adli makamlara intikal ettirildiğinden, aradan geçen sürede, soruşturmanın gizliliğine ve selametine zarar vermemek adına ve delillerin toplanmasına ve maddi gerçeğe ulaşılması ülküsüne zarar vermemek adına kurumumuz tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Ancak gelinen noktada, delillerin büyük oranda toplanmış olması, yapılacak sınırlı bir bilgilendirmenin soruşturmanın gizliliğine halel getirmeyeceği ve kamuoyunu aydınlatma gerekliliği göz önüne alınarak bu açıklamayı siz değerli Adalılarla paylaşıyoruz.

Açıkça ifade etmek gerekir ki, hukuka aykırı yollarla geçici hizmet binamız dışına çıkarılan sabit sürücü (harddisk) güvenlik kamerası kayıtlarının depolandığı harddisk olup, mükelleflerimize ait bilgilerin yer aldığı, kişisel verilerin ya da mülkiyet bilgilerinin bulunduğu harddisk değildir.

Diğer taraftan 11.03.2026 tarihinde geçici hizmet binamızda gerçekleşen bu olaydan bağımsız bir hadiseye ilişkin olarak güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesine ihtiyaç duyulmuş ve o an görevde olan Destek Hizmetleri Müdürü K. T.'den güvenlik kamerası kayıtlarını muhafaza etmesi ve yedeklemesi istenmiştir. Destek Hizmetleri Müdürü K.T. tarafından güvenlik kamerası kayıtlarının olmadığı yönünde Belediye Başkan Yardımcısı Fırat DURAK'a bilgi verilmesi üzerine, Başkan Yardımcısı bunun nedenini öğrenmeye çalışmış ancak Destek Hizmetleri Müdürü tarafından kayda değer ve makul bir izahat yapılmaması üzerine başkan yardımcısı konuyu detaylı olarak araştırmaya başlamıştır. Başkan yardımcısı Belediye geçici hizmet binamızda çalışan başta güvenlik personeli olmak üzere ilgili personelle görüşmeler yaparak güvenlik kamerası kayıtlarının mevcut olmaması konusunu araştırmaya başlamıştır. İlgili personelden alınan bilgiler kapsamında Destek Hizmetleri Müdürü'nün mesai gün ve saatleri dışında geçici hizmet binasına giriş yaptığı, güvenlik görevlilerini çeşitli gerekçelerle bina dışına gönderdiği, birkaç saate varan sürelerde binada yalnız kaldığı, güvenlik kayıt defterine kayıt aldırmadığı, alınan kaydın kayıt defterinden koparılmak üzere yok edildiği ve binaya giriş çıkışlarını üst yönetime bildirmemeleri konusunda güvenlik personeli üzerinde baskı oluşturduğu, olay öncesi mesai  gün ve saatleri dışında  kamera kayıtlarına baktığı bilgisine vakıf olunmuştur.

Bu durum, üst yönetimimizde, ilgili kişi tarafından bir suç işlendiği ve buna ilişkin delillerin gizlenmeye çalışıldığı yönünde kuvvetli bir şüphe oluşturmuş ve bunun üzerine aynı tarihte Destek Hizmetleri Müdürü K. T.'nin güvenlik kamerası şifre bilgilerini en az iki personelle daha paylaşması talimatı verilmiştir.

Destek Hizmetleri Müdürü K. T. tarafından şifreler henüz diğer personele verilmeden aynı gün yani 11.03.2026 günü akşam saatlerinde, mesai dışında Destek Hizmetleri Müdürü K. T.'nin yanında kimliği belirsiz bir şahısla belediye geçici hizmet binasına geldiği, şahsın kimlik ibraz etmediği, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz tarafından, diğer başkan yardımcısı Fırat Durak'a bildirilmiştir.

Gün içerisinde yaşanan ve şüphe uyandıran olaylardan dolayı Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat' ın talimatı ile Başkan Yardımcısı Fırat Durak, derhal geçici hizmet binasına gelerek olayı şifahi olarak soruşturmuş, Destek Hizmetleri Müdürü'nün yanında kimliği belirsiz bir şahısla geçici hizmet binasına geldiği, yanındaki şahsın kimlik ibraz etmesine müsaade etmediği, kimliği belirsiz şahsın tek başına sistem odasına girdiği ve yaklaşık on beş dakika boyunca sistem odasında kaldığı bilgilerine vakıf olmuştur.

Ardından Destek Hizmetleri Müdürü K.T.  telefon yoluyla geçici hizmet binasına davet edilmiş ve sözlü izahatı istenmiştir. Destek Hizmetleri Müdürü'nün yanındaki kişinin ayrılarak ilçe dışına çıktığını ve sabit sürücülerin tamir edilmek üzere alındığı yönündeki beyanlarına itibar edilmeyerek, konu derhal altı ayrı tutanakla olay yerinde bulunan herkesin an be an detaylı beyanlarıyla tutanak altına alınmış ve tutanaklar düzenlenirken bir yandan da kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulmuştur.

Olay gün ve saati olan 11.03.2026 saat: 20.00 sıralarında başlayan süreç, 12.03.2026 tarihi sabah 05.00 sıralarında, olay yerinde bulunan tüm personelin ifadelerinin alınmasının ve tamamlanması işlemleri Başkan Yardımcısı Fırat Durak nezaretinde yürütülmüştür.

Konu ile ilgili olarak günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimatlarla, baştan itibaren adli kolluk tarafından araştırılmakta ve deliller toplanmaktadır.

Ayrıca, adli süreç devam ederken Destek Hizmetleri Müdürü K.T.'nin görevde kalması, hakkında açılan idari soruşturmanın selametine de zarar vereceği düşüncesiyle ilgili Destek Hizmetleri Müdürü K.T. 657 Sayılı Kanun'un 137'nci maddesi kapsamında görevden uzaklaştırılmıştır.

Adli ve idari soruşturma süreçleri devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Tunceli’de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi Tunceli'de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
İstanbul’un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:33
Diziler sil baştan değişiyor
Diziler sil baştan değişiyor
08:27
Hafta sonu hava tersine dönüyor İkisi birden vuracak
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
08:08
Tapuda yeni dönem Artık zorunlu hale geliyor
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor
08:02
100 bin üyeli terör yuvası Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
07:24
Türkiye’den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti
Türkiye’den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti
07:17
Saat verildi Babül Mendeb Boğazı’nda askeri gerilim iddiası
Saat verildi! Babül Mendeb Boğazı’nda askeri gerilim iddiası
07:04
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş
06:43
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
06:24
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri
