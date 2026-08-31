Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül'de başlıyor - Son Dakika
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Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül'de başlıyor

Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül\'de başlıyor
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri'de başlatılacak 'Alo Adalet 135' hattının Türkiye geneline yaygınlaştırılacağını, dosyalara güvenli erişim ve yargı süreçlerinin hızlanacağını açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde hizmete sunacağımız 'Alo Adalet 135' hattını kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde hizmete sunacağımız 'Alo Adalet 135' hattını kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Bu uygulamayla vatandaşlarımızın devam eden dosyalarına ilişkin bilgiye güvenli biçimde erişimini sağlayacak, gecikmelerin etkin şekilde takip edilerek yargılama süreçlerinin hızlanmasına katkı sunacağız. 'Alo Adalet 135' hattının yanı sıra adliyelerimizde kurduğumuz Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına bizzat başvurarak talep ve müracaatlarını iletebilmelerine de imkan sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yargı hizmetlerimizin etkinliğini daha da artıracak ve adaletin vaktinde tecellisi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül'de başlıyor - Son Dakika

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