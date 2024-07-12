Adalet Bakanı Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü mesajını değerlendirdi

Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Srebrenitsa soykırımının 29. yılı dolayısıyla Bosna Hersek'te düzenlenen tören için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği video mesaja ilişkin, "Cumhurbaşkanı'mız çok önemli mesajlar verdi. Özellikle Avrupa'nın orta yerinde 29 yıl önce gerçekleşen trajediye vurgu yaptı ve soykırımın unutulmaması gerektiğini söyledi, BM Genel Kurulu'nda 23 Mayıs'ta alınan karara (11 Temmuz'un Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan edilmesine ilişkin karar) vurgu yaptı." dedi.

Srebrenitsa'da düzenlenen anma ve cenaze törenlerine katıldıklarını belirten Tunç, bu yıl kimlik tespiti yapılarak defnedilen 14 şehidin cenaze namazlarını kıldıklarını söyledi.

Tunç, anma programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının ilgiyle takip edildiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mız çok önemli mesajlar verdi. Özellikle Avrupa'nın orta yerinde 29 yıl önce gerçekleşen trajediye vurgu yaptı ve soykırımın unutulmaması gerektiğini söyledi, BM Genel Kurulu'nda 23 Mayıs'ta alınan karara (11 Temmuz'un Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan edilmesine ilişkin karar) vurgu yaptı. Uluslararası ceza mahkemelerinin Bosna Hersek ile ilgili aldığı kararlara, özellikle bugün dünyanın gözü önünde Filistin'de, Gazze'de meydana gelen soykırıma değindi, uluslararası sistemin bu konuda yetersiz kaldığını vurguladı."

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'in huzur ve barış içinde tüm toplum kesimlerinin bir arada yaşaması, toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, soykırımın tanınması noktasında çaba gösterilmesi ve soykırımı kabul etmeyenlere yönelik mesajlarının da anlamlı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anma törenleri kapsamında gönderdiği video mesajın yayınında meydana gelen soruna değinen Bakan Tunç, şunları ifade etti:

"Video mesajın son kısmında teknik arıza oldu ancak bu sadece içerideki yayını etkiledi. TRT'nin canlı yayını devam etti, yine Bosna Hersek Radyo ve Televizyonu (BHRT) canlı yayını da Cumhurbaşkanı'mızın video mesajını sonuna kadar yayınlamış oldu. İçerideki o son cümlelerin kesintiye uğraması nedeniyle de yetkililer, arkadaşlarımız, genel başkan yardımcımız, büyükelçimiz devreye girerek, bu durumu ifade ettiler, onlar da bu konudaki teknik aksaklıktan dolayı özürlerini ifade ettiler. Ancak Cumhurbaşkanı'mızın mesajının tamamı BHRT'den sonuna kadar verildi. Sadece iç yayına yönelik teknik bir aksaklık, o da son cümlelerini ihtiva eden bir aksamadan ibaretti, bir kasıt söz konusu değil orada."

"Gazze'de, Filistin'de soykırımın tekrarlandığını görüyoruz"

Anma törenlerinden sonra Srebrenitsa annelerini de ziyaret ettiklerini belirten Tunç, soykırımda çocuklarını kaybeden annelerin kendilerine tarihten ders çıkarılması, soykırımın tekrarlanmaması konusunda mesaj ilettiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını da Srebrenitsa annelerine ilettiklerini dile getiren Bakan Tunç, "Onlar da Cumhurbaşkanı'mıza dua ettiler, desteklerini her zaman gördüklerini, Türkiye'nin yakınlığını hep hissettiklerini ifade ettiler. Bosna Hersekliler ile bizim tarih birliğimiz, kültür birliğimiz var, o anlamda hep Bosna Hersek'in yanında olmaya, barış ve huzur içinde tüm toplum kesimlerinin bir arada toprak bütünlüğünün korunarak devam etmesi noktasındaki kararlılığı bir Türkiye olarak tekrarlamaya devam ediyoruz." dedi.

Tunç, anma programları gerçekleştirilerek yaşanan soykırımın gelecek kuşaklara anlatılması gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Maalesef bu yüzyılda soykırım tekrarlanıyor, Gazze'de, Filistin'de soykırımın tekrarlandığını görüyoruz, 16 bin çocuk katledildi, 40 bine yakın insan büyük bir çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor ve dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Uluslararası sistem, uluslararası mahkemeler yetersiz kalıyor. O dönemde Bosna'da da uluslararası sistem önleyemedi katliamı ama sonrasında o katiller, Uluslararası Ceza Mahkemesinin önüne çıktılar, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılandılar, müebbet hapis cezaları aldılar ancak yıllar sonra bu oldu, şimdi hapisteler. Önemli olan soykırımın o dönemde durdurulabilmesi. Uluslararası mekanizmalar buna elverişli değil, bu yapıda değil. Şimdi görüyoruz Filistin'de de aynı şekilde, Uluslararası Ceza Mahkemesinin soruşturmasının maalesef bir etkisi olmadı. Uluslararası Adalet Divanı soykırımla ilgili bir tespitte bulundu, tedbir kararı aldı ama bu tedbir kararı uygulanamadı."

Bakan Tunç, Filistin'deki soykırımın bir an önce sona ermesini istediklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde dünyada da adaletin savunucusu olmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkent Saraybosna'da Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'nde bulunan kabrini de ziyaret eden Tunç'a, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin, AK Parti MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen eşlik etti.