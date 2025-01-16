Adalet Bakanı Tunç'tan Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç'tan Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bebeklerin, çocukların, kadınların, masum insanların katledildiği Gazze'de ateşkesin sağlanması, geç kalınmış ancak bölgedeki barış ve istikrar için son derece önemli bir adımdır.

16.01.2025 02:16
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bebeklerin, çocukların, kadınların, masum insanların katledildiği Gazze'de ateşkesin sağlanması, geç kalınmış ancak bölgedeki barış ve istikrar için son derece önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgalci İsrail'in vahşi saldırılar gerçekleştirerek Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını belirtti.

İsrail'in Gazze'yi açık hava mezarlığına çevirdiğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Bebeklerin, çocukların, kadınların, masum insanların katledildiği Gazze'de ateşkesin sağlanması, geç kalınmış ancak bölgedeki barış ve istikrar için son derece önemli bir adımdır. İnsan haklarını ayaklar altına alan, uluslararası hukuku yok sayan, Gazze'yi açık hava mezarlığına çeviren İsrail, ateşkes kararlarına uymalı ve işgal ettiği topraklardan çekilmelidir. İnsani yardımlar, yaşama tutunmaya çalışan Filistinli kardeşlerimize en kısa sürede ulaştırılmalıdır. 15 aydır kan ve gözyaşının hakim olduğu Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve masum insanların hayatını kaybetmemesi için uluslararası mekanizmalar üzerine düşeni yapmalıdır.

Filistinli kardeşlerimiz Gazze direnişiyle insanlık onurunu ayakta tutmuş, toprakları için kahramanca mücadele etmiştir. Onların bu cesareti, haklı davalarının asla sönmeyecek bir meşalesidir. Gazze'de kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak şimdiye kadar olduğu gibi daima adaleti, hakkı ve hakikati savunmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bağımsız Filistin devleti kurulana kadar Filistinli kardeşlerimizin özgürlük mücadelesine destek olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Tunç'tan Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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