Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı'nın ABD Kongresinde alkışlanmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı'nın ABD Kongresinde alkışlanmasına tepki gösterdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı\'nın ABD Kongresinde alkışlanmasına tepki gösterdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde ayakta alkışlanmasına tepki göstererek, "7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği soykırımla adeta terör örgütü gibi hareket eden bir ülkenin başbakanını, soykırım suçlusunu Amerika Birleşik Devletleri'nin...

26.07.2024 23:46
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde ayakta alkışlanmasına tepki göstererek, "7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği soykırımla adeta terör örgütü gibi hareket eden bir ülkenin başbakanını, soykırım suçlusunu Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresinde ayakta alkışlayanlar, insanlık vicdanında ve dünyanın huzurunda dünya tarihine bir kara leke olarak geçmiştir." dedi.

Bakan Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde belediye tarafından halı sahada düzenlenen 7. Geleneksel Keşkek Festivali'ne katıldı.

Burada konuşan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 4 yıllık seçimsiz bir dönemin olduğuna işaret ederek, başta salgın, deprem ve savaşların etkisiyle sarsılan bütçeyle artan enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmenin çalışmasını, çabasını gösterdiklerini belirtti.

Vatandaşı, emekliyi, memuru ve işçiyi enflasyona ezdirmemek için çalıştıklarını vurgulayan Tunç, "Nasıl 2002'de iktidara geldiğimizde çift haneli olan enflasyonu tek hanelere düşürmüşsek inşallah depremin, pandeminin ve dışarıdaki gelişmelerin etkisiyle oluşan bu hasarı da kısa sürede gidereceğiz. Yine insanımızı güçlendirecek projelere ağırlık vereceğiz. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun, aile güçlü olacak ki toplum olarak güçlü olalım. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizin dört bir yanını imar etmeye, Türkiye'yi güçlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Tunç, Filistin'de, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in katliam ve soykırımının devam ettiğine işaret ederek, dünyanın gözü önünde çocukların, kadınların katledildiğini, "40 binden fazla insanın şehit edildiğini" söyledi.

Katliam karşısında uluslararası kuruluşların etkisiz olduğuna dikkati çeken Tunç, şöyle devam etti:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının yakalama kararı talep ettiği, Uluslararası Adalet Divanının soykırım sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle tedbir kararı verdiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını uygulamayan bir devletin - ona devlet bile demek çok zor - 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği soykırımla adeta terör örgütü gibi hareket eden bir ülkenin başbakanını, soykırım suçlusunu Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresinde ayakta alkışlayanlar, insanlık vicdanında ve dünyanın huzurunda dünya tarihine bir kara leke olarak geçmiştir."

Tunç, Türkiye olarak adaleti, hakkaniyeti ve dünyada insan haklarını savunmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Filistinli kardeşlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dünyada barışı savunmaya devam edeceğiz. Ülkemizin milli menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Türkiye'yi terörün her türlüsünden arındırarak huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez'in de konuştuğu programda, en iyi keşkek yarışmasında dereceye girenlere Bakan Tunç ve protokol tarafından hediyeleri takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı'nın ABD Kongresinde alkışlanmasına tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı'nın ABD Kongresinde alkışlanmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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