Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail\'in terör örgütü gibi hareket ettiğini vurguladı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uluslararası hukukun kurallarına uymayan İsrail'in, bir terör örgütü gibi hareket ettiğini vurguladı.

Bakan Tunç, Filistin Barolar Birliği Başkanı Fadi Abbas, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti, bakanlıkta kabul etti.

Tunç, kabuldeki konuşmasında, Türkiye'nin Filistin'i desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başından beri Filistin davasına destek verdiğini hatırlatan Tunç, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsü başta olmak üzere bütün uluslararası platformlardaki konuşmalarında Filistin'e yer verdiğini vurguladı.

İsrail'in uluslararası hukukun kurallarına uymadığına dikkati çeken Tunç, "Bir devlet gibi hareket etmiyor maalesef. Bir örgüt, son yaptığı soykırımla da bir terör örgütü gibi hareket eden yapı var karşımızda." ifadelerini kullandı.

Tunç, iki ülke arasındaki adli işbirliğine de değinerek, şöyle devam etti:

"Filistin ile Türkiye arasındaki adli işbirliğini daha da geliştirmenin gayreti içerisinde olmalıyız. 24 Mayıs 2022'de Adalet Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanmıştı. Ülkelerimiz arasındaki mevcut dostluk ve işbirliğinin adli alanda da her zaman güçlenerek devam edeceğine inancım tam."

"Birçok haktan yoksun durumdalar"

Filistin Barolar Birliği Başkanı Abbas ise İsrail cezaevlerinde esir tutulan Filistinlilerin birçok haktan yoksun bırakıldığına işaret ederek, "Şu an ikisi kadın olmak üzere 30 avukatımız tutuklu bulunuyor. Birçok meslektaşımız da kayıp. Batı Şeria'da da yargı sektörü durmuş durumda. Vatandaşlar birçok haktan yoksun durumdalar." diye konuştu.

TBB Başkanı Sağkan da Uluslararası Ceza Mahkemesi de dahil uluslararası aktörleri harekete geçirmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Sağkan, "Özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde yaşanan sürecin insanlığa karşı suç olmakla birlikte bir soykırım suçunun unsurlarını taşıdığını ortaya koymaya çalıştık." dedi.