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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da ceza hükümlerinin yeniden değerlendirileceğini açıkladı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da ceza hükümlerinin yeniden değerlendirileceğini açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yasaklanan fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerinin, 'caydırıcılık' açısından yeniden değerlendirileceğini bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da düzenleme yapılacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun\'da ceza hükümlerinin yeniden değerlendirileceğini açıkladı
13.12.2023 - 15:25,  Güncelleme: 15:55
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yasaklanan fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerinin, "caydırıcılık" açısından yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da düzenleme yapılacağını bildirdi.

Yeşil sahaları dostluk ve kardeşlik alanı haline getirmek için el birliği ile çalışılacağını kaydeden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuzda düzenlenen yasak fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerini, caydırıcılık açısından yeniden değerlendireceğiz. Spor alanlarında taşkınlık yapanlar, spor alanlarına yasak madde sokanlar, müsabaka ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirlerin alınmasında görevini yapmayanlar, belirli bir spor müsabakası sonucunu etkilemek için bir başkasına menfaat temin edenler, spor alanlarında hakaret ve tehdit içeren tezahürat yapanlar, sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklama yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımların, cezanın caydırıcılığı açısından yeniden değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeşil sahalarımızı, dostluk ve kardeşlik alanı haline getirmek için el birliği ile çalışacağız."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da ceza hükümlerinin yeniden değerlendirileceğini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da ceza hükümlerinin yeniden değerlendirileceğini açıkladı - Son Dakika
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