Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni anayasa yapım sürecini başlatmayı hedefliyor

Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu ülkenin artık süreç içerisinde 'yamalı bohça sözü' çok tekrarlanıyor, böyle bir anayasa değil de daha bütüncül, temel hak ve özgürlükleri öne alan, herkesin görüşlerinin alındığı, tüm siyasi partilerin uzlaşmasıyla inşallah yeni bir anayasa yapım sürecini başlatırız ve milletimize olan borcumuzu da ödemiş oluruz." dedi.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışında konuşan Tunç, Kocaeli'ye yakışacak 104 bin metrekare kapalı alana sahip adalet sarayının proje ihalesini gerçekleştirdiklerini belirterek, kısa sürede proje çalışmalarını tamamlayıp hizmete sunmaya çalışacaklarını söyledi.

Tunç, eğitime, sosyal politikalara ve sağlığa önem verdiklerini dile getirerek, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi, onların en geniş imkanlardan yararlanabilmesi için 22 yıldan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önemli mesafeler alındığını kaydetti.

İstikrarlı kalkınma hamleleriyle Kocaeli başta olmak üzere Türkiye'nin 81 vilayetini geliştirmeye, kalkındırmaya, kesintisiz bir şekilde bunu sürdürmeye devam ettiklerini belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Temel hak ve özgürlükler noktasındaki aldığımız mesafe küçümsenemez. Demokrasinin standartlarının yükseltilmesi, adalet alanındaki ilerlemeler noktasında aldığımız mesafe küçümsenemez. Daha fazlasına layık insanımız diyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden, savunma sanayinde bağımsız, enerjide bağımsız, her alanda güçlü, eğitimde güçlü, kalkınan bir ülke olarak dış politikada sözü geçen Türkiye eksenini kurmaya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyoruz. Türkiye'yi her türlü tehlikeden uzak, kötülükten uzak, her türlü terör örgütünün temizlendiği, çocuklarımızın, gençlerimizin huzurlu bir geleceğe kavuştuğu bir ülke olarak inşallah hep beraber milletçe, birlik beraberlik içerisinde yolumuza devam ediyoruz."

Tunç, KOSTÜ'nün sağlık alanında sürekli gelişen bir üniversite olduğuna değinerek, açılan merkezin hem ağız ve diş sağlığı alanında hizmet vereceğini hem de burada yetişecek diş hekimlerinin ülkenin dört bir tarafında hizmet edeceğini anlattı.

Geçen yıllarda memleketi Bartın'da meydana gelen selde altyapı, üstyapı, köy ve beldelerin yenilenmesine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür eden Tunç, merkezin hayırlı olmasını diledi.

Dua edilmesinin ardından Bakan Tunç, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOSTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu, KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve protokol üyeleri merkezin açılış kurdelesini kesti.

"Darbe anayasasıyla yönetilmek Türkiye'ye yakışmaz"

Konuşmanın ardından bir gazetecinin yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Tunç, Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu hep söylediklerini dile getirdi.

Tunç, siyasi düşüncesi farklı olan herkesin Türkiye'nin demokratik, sivil, yeni, katılımcı bir anayasaya sahip olması gerektiğini ifade ettiğini aktararak, kendilerinin de bunu söylediğini kaydetti.

Darbe anayasasıyla yönetilmenin, Türkiye Yüzyılı'nın başında, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girilen zamanda Türkiye'ye yakışmayacağını belirten Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O nedenle Türkiye'nin demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı hayata geçirmesi lazım. Bunu yapacak olan da Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis Başkanımız bu konudaki çalışmaları da başlattı. Siyasi partilerle görüşmeleri başlattı ve devam ediyor. Bu süreç devam edecektir. Ümit ediyoruz inşallah Meclis'te bir uzlaşma sağlanır. Öncelikle anayasanın yapımıyla ilgili olarak usulde anlaşılması lazım. Usulden sonra da diğer esasa ilişkin konuların konuşulması lazım. Anayasamızda bugüne kadar özellikle son 15 yılda temel hak ve özgürlükler alanının genişletilmesi, hak arama hürriyetinin artırılması, toplu sözleşme hakkı da dahil olmak üzere düşünce ve ifade özgürlüğü, kadın hakları, çocuk hakları için bunlarla ilgili çok önemli değişiklikler yapıldı."

Tunç, darbeci, vesayetçi anlayışı ortadan kaldırmaya yönelik, demokrasinin standardını yükselten önemli yapısal dönüşümlerin de gerçekleştirildiğini aktararak, "Çok sayıdaki değişiklik anayasadaki hem maddeler arasındaki yeknesaklığı bozdu hem de vesayetçi ruhu tamamen ortadan kaldırmaya yetmedi. Bu ülkenin artık süreç içerisinde 'yamalı bohça sözü' çok tekrarlanıyor, böyle bir anayasa değil de daha bütüncül, temel hak ve özgürlükleri öne alan, herkesin görüşlerinin alındığı, tüm siyasi partilerin uzlaşmasıyla inşallah yeni bir anayasa yapım sürecini başlatırız ve milletimize olan borcumuzu da ödemiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Toplam 60 diş ünitesi ve 1 genel anestezi ünitesi bulunan sağlık merkezinin açılış törenine, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, KOSTÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Hakan Develioğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.