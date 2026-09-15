Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Adalet Bakanlığı önünde... YENİ Partili Kaya: "35 canın bedeli sadece sekiz yıllık bir ceza mıdır?"

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyelerini Adalet Bakanlığı önündeki eylemlerinin 5'inci gününde ziyaret etti. Platform Sözcüsü Döne Kaya, "Bize bu iktidar ilk günlerde sevdiğimizi canlı çıkarmamız için dua ettirdi. Sonra beden bütünlüğüyle çıkabilmesine şükrettirdi. Sonra bir mezarı olabilmesi için şükrettirdi. Depremden bir buçuk, iki yıl sonra DNA eşleştirmeleriyle mezarlarını buldurmaya yol açtı. Bu nasıl bir koordinasyonsuzluk? Hadi deprem öncesi yapmadın, deprem anında yapmadın; deprem sonrasında bu nasıl bir koordinasyonsuzluk?" diye sordu. YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya da "Bu feryat aslında bütün bölgenin feryadı. Adalet Bakanı da Döne'nin sesini duyacak" dedi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyelerinin, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında sanıklara verilen karar ve diğer deprem davalarında yaşanan sorunları protestosu, Adalet Bakanlığı önünde 5'inci gününde devam ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmek isteyen depremzede aileler, geceyi bakanlık önünde geçirdi. Bakanlık binası önündeki direğe, "Utanç müzeniz" yazılı pankart ile depremde yıkılan yapıların ve kamu kurumlarının isimleri yazıldı.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, protestolarını sürdüren aileleri ziyaret etti.

"EZGİ APARTMANI KARARI ARTIK BARDAĞI TAŞIRAN SON OLAYDIR"

Platform Sözcüsü Döne Kaya, 3,5 yıldır adalet mücadelesi verdiklerini belirterek, Ezgi Apartmanı davasında sanıklara verilen cezaya tepki gösterdi. Kaya, "876 yılla yargılaması başlayan ve mütalaası da 876 yıldan verilen iki sanığın, kararının sekiz yıl olarak indirilmesi kabul edilebilir bir şey değil" dedi. Sanıkların depremden sonra 703 gün firari kaldığını hatırlatan Kaya, "Bulunduğu yer bir villadır. Yani tatilini yaptığı bir yerde bu insana sadece sekiz yıl ceza veriyorlar. Ardından da denetimli serbestlikle salıyorlar. Bu, artık bardağı taşıran son olaydır" diye konuştu.

Ezgi Apartmanı davasının yalnızca bir örnek olduğunu vurgulayan Kaya, "En az 53 bin insanın öldüğü bir katliamda bir sürü davamız var. Bir sürü apartmanın davası var. Bunların hukuki süreçlerini tek tek takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmek için Bakanlık önüne geldiğini anlatan Kaya, görüşme talebine rağmen kendisine dönüş yapılmadığını söyledi.

Ezgi Apartmanı kararına yapılan itirazların reddedildiğini ve sürecin istinafa taşınacağına aktaran Kaya, deprem davalarında istinaf süreçlerinin uzun sürdüğüne dikkati çekti. Döne Kaya, "876 yıllık cezadan sekiz yıl yatıyorsa bunun istinaf sürecini ben düşünmek dahi istemiyorum. Bize nasıl adaleti getiriyorlarsa bu saatten sonra getirsinler. Nasıl ki bir belediye başkanını içeri alıyorlarsa, komedyen Deniz Göktaş'ı da içeri alabiliyorlarsa, 6 Şubat depremlerine ilişkin sanıkları da içeri alabilirler" dedi.

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne atıf yapan Kaya, şöyle konuştu:

"Olay çıkarabilecek bir şüphe dahi olanları içeri aldılar. Peki, ne oldu? Şurada göreceksiniz fotoğrafı. MADO sahibi, Kahramanmaraş'ta Manolya Sitesi'nde sanık olarak yargılanıyor. NATO zirvesinde adam Maraş dondurması tattırdı misafirlerine. Yani biz denetimli serbestliği geçtim, ellerini kollarını sallaya sallaya geçmelerini geçtim. Yani bu kadar da olmaz. O yüzden artık nasıl adaleti işletiyorlarsa, kendileri için nasıl bir sistem uyguluyorlarsa artık ben adil bir karar da beklemiyorum. Artık ben vicdanlı bir karar bekliyorum. Çünkü Anayasa'nın 38. maddesi de açık. Hakim ve savcıların tabi olduğu kanunlarda da açık. En sonunda hakim ve savcı diyor ki vicdanla karar ver. Şimdi 53 bin insanın öldüğü... Vicdanlı karar verilmesi lazım."

"35 CANIN BEDELİ SADECE SEKİZ YILLIK BİR CEZA MIDIR?"

YENİ Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 6 Şubat depremlerinde yaşanan yıkıma ve çaresizliğe bizzat tanıklık ettiğini belirterek, depremzede ailelerinin adalet mücadelesinin yanında olduğunu söyledi. Kaya, şöyle konuştu:

"35 canımızı kaybettiğimiz Ezgi Apartmanı'nın enkazı hepimizin vicdanında kapanmamış bir yaradır. Yargı kararıyla o yaranın üzerine bir de adaletsizlik eklendi. Savcılık, sanıklar hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan 876 yıl hapis cezası talep etti. Mahkeme ise 35 insanın ölümüne ilişkin yalnızca sekiz yıl hapis cezası verdi ve sanıkları tahliye etti. Bugün elini kolunu sallaya sallaya aramızda gezmekteler bu sanıklar. Şimdi sormak lazım: Adalet Bakanlığı'nın önündeyiz. Adalet Bakanı buna cevap ver. 35 canın bedeli sadece sekiz yıllık bir ceza mıdır?

50 binin üzerinde biz insanımızı kaybettik. 50 bin sadece bir rakam. Rakam telaffuz etmek, sayı telaffuz etmek insanın içini acıtıyor. Her biri birinin sevdiği, birinin evladı, birinin yakını, birinin can yoldaşı. Ama bugün o insanlar kara toprakta yatıyor. Bugün Adalet Bakanı'na, Adalet Bakanlığı'na düşen ise onların öldüğü yerde bir daha öldürmemek, en azından yakınlarının yüreklerini rahatlatacak, vicdanlarında adaleti tesis edecek bir karar olacaktır. Bir anne evladını toprağa verdiğinde, bir çocuk annesiz kaldığında, bir kardeş bacısız, kardeşsiz kaldığında adaletin hesabı sadece sekiz yıl mıdır? Bunu soruyoruz Adalet Bakanlığı'na. Bu karar, bizim kabul edebilmemiz mümkün değil. Bu karar, vicdanların kabul edebilmesi mümkün değil."

YENİ Partili Kaya, 6 Şubat depremleriyle ilgili yüzlerce dosyada sorumluların hesap vermediğini ifade ederek, Osmaniye'de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında da sorumluların yeterince ceza almadığını söyledi.

"BU NASIL BİR KOORDİNASYONSUZLUK?"

Platform Sözcüsü Döne Kaya, AFAD tarafından 2019-2021 yıllarında İl Afet Risk Raporu (İRAP) ile deprem senaryolarının hazırlandığını belirterek, "Yüzyılın depremi olabilir ama bilinen bir depreme önlem alınabilirdi. Biz o depremde vinç aradıysak, diğer tüm aletleri aradıysak, bu deprem için hazırlığın yapılmamasından aranmış bulunduk" dedi.

Deprem davalarında yalnızca alt kademedeki kamu görevlilerinin yargılandığını savunan Kaya, belediye başkanları ve üst düzey kamu görevlilerinin de yargılamalara dahil edilmesini istedi. Kaya, "6 Şubat depreminde insanları katleden belediye başkanlarına biz bugün dokunamıyoruz, yargıya dahil edemiyoruz" diye konuştu.

Kaya, depremden önce depreme dayanıklı olmadığı bilinen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi'ne ilişkin rapor ve yazışmalar bulunduğunu hatırlatarak, hastanelerin faaliyetlerinin sürdürülmesine tepki gösterdi.

Deprem sonrasında yakınlarını bulmakta yaşanan sorunlara da dikkati çeken Kaya, bir genç kadının ambulansla hastaneye götürülmesinin ardından ailesinin kendisinden haber alamadığını, genç kadının ölümünün 1,5 yıl sonra DNA eşleştirmesiyle belirlendiğini anlattı.

Döne Kaya, gözyaşları içerisinde, "Bize bu iktidar ilk günlerde sevdiğimizi canlı çıkarmamız için dua ettirdi. Sonra beden bütünlüğüyle çıkabilmesine şükrettirdi. Sonra bir mezarı olabilmesi için şükrettirdi. Sonra bize de depremden bir buçuk, iki yıl sonra DNA eşleştirmeleriyle mezarlarını buldurmaya yol açtı. Bu nasıl bir koordinasyonsuzluk? Hadi deprem öncesi yapmadın, deprem anında yapmadın; deprem sonrasında bu nasıl bir koordinasyonsuzluk?" diye sordu.

Kaya, deprem bölgesinde yeterli otopsi yapılmadığını belirterek, yakınlarının ölüm nedenlerinin depremden mi yoksa geç müdahaleden mi kaynaklandığının belirlenemediğini söyledi.

"ADALET BAKANI DA DÖNE'NİN SESİNİ DUYACAK"

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Bu feryat aslında bütün bölgenin feryadı. Döne kardeşim oradaki her bir depremzedenin sesi oldu. Depremden sonra öyle bir hal oldu ki, 'Keşke ölen öldü, gitti, kurtuldu. Biz de öleydik de biz de bu dertleri yaşamasaydık' dedi deprem bölgesi. Deprem anı bir başka faciaydı. Sonrası da bir başka acıydı maalesef. Döne'nin sesini duyacaklar. Döne'nin sesinin duyulması için biz hep burada olacağız. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Döne yalnız kalmayacak. Adalet Bakanı da Döne'nin sesini duyacak" dedi.