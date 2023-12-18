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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu yapıldı. Operasyonda Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanının danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

18.12.2023 - 08:02,
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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu an için çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE RÜŞVET OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye binasına giren ekipler, delil arama ve toplama çalışması başlattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne İhaleye Fesat Karıştırma ve Rüşvet Operasyonu

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında belediye personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Mürüvet S. de gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne İhaleye Fesat Karıştırma ve Rüşvet Operasyonu
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne İhaleye Fesat Karıştırma ve Rüşvet Operasyonu
Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında
Kaynak: DHA
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Adana Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Son Dakika

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