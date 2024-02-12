Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili silahlı saldırıda yaralandı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili silahlı saldırıda yaralandı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, belediyede uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Saldırgan, belediyenin halk ekmek biriminde çalışan bir personel olduğu belirlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaralının tedavi gördüğü hastaneye giderek bilgi aldı ve gerekli müdahalelerin yapıldığını belirtti.

12.02.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
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Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, belediyede uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Belediyenin merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki hizmet binasında, Özel Kalem Müdürlüğüne giren M.G. (44), burada Müdür Vekili Samet Güdük'e tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Güdük, kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.

Polis, belediyenin halk ekmek biriminde çalıştığı belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Güdük'ün ameliyata alındığı belirtilerek, "Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli suç aletiyle olay akabinde yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar hastaneye gitti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da olayın ardından Güdük'ün tedavi gördüğü hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Karalar, gazetecilere, zanlının belediye personeli olduğunu belirterek, "Bizim işe aldığımız birisi. Karısı kovmuş evden, geldi bana yalvardı, 'Karımla konuş beni işe aldır' dedi. Karısıyla konuştum, işe aldık. Böyle bir şey aklımızın ucundan, hayalinden geçmez. Gelmiş orada konuşmuş, ayrılırken 'Kusura bakma' demiş, sıkmış. Personel olduğu için kimse üstünü arama gereği duymamış." diye konuştu.

Durumu ağır olan Güdük'e gerekli müdahalelerin yapıldığını anlatan Karalar, "Cerrahlar gereğini yapıyorlar. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Onun gençliğine, direncine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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