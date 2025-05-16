Adana Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay Suriye'ye Yardım Tırı Gönderdi

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay arasında imzalanan protokol kapsamında hijyen malzemesi yüklü 3 TIR, Suriye'ye ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bu yardımı Kızılay aracılığıyla iletmek en doğru yoldu. Biz ülkemizdeki ve çevre ülkelerdeki mağdur insanlara, onların kimliğine bakmaksızın zaman zaman yardım gönderiyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılay arasında imzalanan protokol kapsamında hijyen malzemesi yüklü 3 TIR, Suriye'ye gönderilmek üzere Türk Kızılay Adana Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü bahçesinden uğurlandı; konvoya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı ile her iki kurumun bürokrat ve çalışanları katıldı.

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine el atmak için Kızılay olarak harekete geçtiklerini belirten Saygılı, şunları söyledi:

"Hemen yanı başımızdaki komşu Suriye'deki insani krize, mübarek cuma günü el atmak için, Kızılay dostu kıymetli Zeydan Başkanımız öncülüğündeki desteğe, ev sahipliği yapıyoruz. Bugün nasip olursa insani yardım tırlarımızı, hijyen malzemelerimizi, destek bekleyen, sıkıntıları olan Suriye'deki mazlumlara ve mağdurlara, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere yola çıkarıyoruz. Suriye'de uzun süren savaş dönemi sona erdi. Milletimizin, Türkiye'mizin, Kızılay'ımızın merhamet eli sürekli üzerlerinde olacak. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ve katkı sağlayanlara müteşekkiriz. Yardımlarımız çeşitlenerek devam edecek. Amacımız yaraya merhem olmak. Bir yardım yaparken büyüklerimizden öğrendiğimiz gibi renk körüyüz. Mağdur, mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa, onların yarasına merhem olmayı şiar edindik."

"Filistin Gazze ile ilgili yardım talebimiz gündeme gelecek"

Nerede zor durumda olan insanlar varsa, afetlerde, krizlerde, bunların yaşandığı yerlerdeki yapıya, kimliğe bakmadan, Büyükşehir olarak destek olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Bugün Büyükşehir'in yaptığı yardımı Kızılay aracılığıyla mağdurlara gönderiyoruz. Bu yardımı Kızılay aracılığıyla iletmek en doğru yoldu. Biz ülkemizdeki ve çevre ülkelerdeki mağdur insanlara, onların kimliğine bakmaksızın zaman zaman yardım gönderiyoruz. Geçmişte Irak'taki Türkmenlere de yardım gönderdik, bugün mağdurlar Suriye'deki insanlar. Onların ihtiyaçları için yardım gönderiyoruz. En kısa sürede Filistin Gazze'deki kardeşlerimize yardım edeceğiz. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerimize, yardım gönderme talebimizi onayladıkları ve kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Bugün de Filistin Gazze ile ilgili yardım talebimiz gündeme gelecek. Onaylayacaklarını düşünüyorum. Böylece katledilen, bombalanan, aç bırakılan, her açıdan mağdur edilen Filistin Halkına destek göndermek istiyoruz. Savaşların, şiddetin sonlanmasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünün ne derece önemli olduğunu bugün çevremizde süren savaşlardan, yaşanan acılardan dolayı bir kez daha anlıyoruz. İyi ki Yüce Rabbimiz bize Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lideri bahşetmiş. Savaşların sonlanması, insanların acı çekmemesi dileğiyle bugün insanı yardım tırlarımızı yola çıkarıyoruz."

Konuşmaların ardından TIR'lar, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak üzere yola çıktı.