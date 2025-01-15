Adana'da Aile Katliamı: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Aile Katliamı: Şüpheli Yakalandı

Adana\'da Aile Katliamı: Şüpheli Yakalandı

Yusuf Tehçi'nin aile üyelerini öldüren damadı Mehmet Tehçi, yakalandı. Olayın detayları ortaya çıktı.

15.01.2025 18:17
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Adana ve Mersin'de karısı ile kayınvalidesi, kayınbabası, kayınbiraderi ve eşinin halasını öldüren şüpheli yakalandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde internet altyapısı için bulunan bir iletişim firmasının ekipleri, Yusuf Tehçi'nin (63) iki katlı müstakil evinin kapısını çaldı.

Ekipler, randevularına rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol etti.

Kan izleri gören iletişim firması ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Şüpheli yakalandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının Yusuf ve Hüsne Tehçi'nin damadı Mehmet Tehçi (43) olduğunu saptadı.

Zanlı Mehmet Tehçi'nin sabah saatlerinde önce Mersin'in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde yaşayan karısı Ferdane Tehçi'yi (37) öldürüp Adana'ya geldiği, Çukurova ilçesinde de kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi öldürdüğü tespit edildi. Fatih İsmail Tehçi'nin cansız bedeni Pirili Mahallesi Bayraktepe mevkisindeki sazlık alanda bulundu.

Daha sonra Yüreğir ilçesinde kayınvalidesi, kayınbabası ve eşinin halasını öldürdürüp kaçan şüpheli, Ceyhan ilçesinde yakalandı.

Cinayet zanlısı Mehmet Tehçi ve öldürdüğü eşi Ferdane Tehçi'nin 4 ve 9 yaşındaki çocukları, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alındı.

Kaynak: AA

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