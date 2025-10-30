Adana\'da Çocuğa Şiddet Anları

Adana'da kimliği belirsiz kişi, kovaladığı çocuğu evin merdivenlerinde yakalayıp, ayak bileğinden tutarak yere fırlattı. Tepki çeken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Seyhan ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, bilinmeyen nedenle tartıştığı 7-8 yaşlarındaki erkek çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk müstakil bir evin girişindeki merdivenlere çıkarak, kapı zilini çaldı. Takip eden kişi yakaladığı çocuğun ayak bileğinden tutup, başına tokat attıktan sonra savurarak 1,5 metre yükseklikten yere fırlattı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Yerde hareketsiz kalan çocuk ağlamaya başlarken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.