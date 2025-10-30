Adana'da Çocuğa Şiddet Anları - Son Dakika
Adana'da Çocuğa Şiddet Anları

30.10.2025 12:40
Adana\'da Çocuğa Şiddet Anları
Kimliği belirsiz kişi, çocuğu merdivenlerden fırlattı. Polis şüpheliyi arıyor.

Adana'da kimliği belirsiz kişi, kovaladığı çocuğu evin merdivenlerinde yakalayıp, ayak bileğinden tutarak yere fırlattı. Tepki çeken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Seyhan ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, bilinmeyen nedenle tartıştığı 7-8 yaşlarındaki erkek çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk müstakil bir evin girişindeki merdivenlere çıkarak, kapı zilini çaldı. Takip eden kişi yakaladığı çocuğun ayak bileğinden tutup, başına tokat attıktan sonra savurarak 1,5 metre yükseklikten yere fırlattı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Yerde hareketsiz kalan çocuk ağlamaya başlarken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

