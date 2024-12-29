Adana'da Çocuk İstismarı Zanlısı Operasyonla Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Çocuk İstismarı Zanlısı Operasyonla Yakalandı

Adana\'da Çocuk İstismarı Zanlısı Operasyonla Yakalandı

Adana'da çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 33 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Şenol D., saklandığı apartmanda yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silah, uyuşturucu hap ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

29.12.2024 10:18  Güncelleme: 10:19
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ADANA'da 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Şenol D. (44), saklandığı apartman dairesine yapılan baskında yakalandı. Evinde ruhsatsız tabanca, mermi, uyuşturucu hap ele geçirilen Şenol D., cezaevine gönderildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Şenol D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, firari hükümlünün Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını ve uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Şenol D.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile 23 mermi, 13 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 103 bin 290 lira ele geçirildi. Emniyete götürülen firari hükümlünün ayrıca 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme' suçlarından arandığı tespit edildi. İşlemleri tamamlanan Şenol D. önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Çocuk İstismarı Zanlısı Operasyonla Yakalandı - Son Dakika

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