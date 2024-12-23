Adana\'da Dolandırıcılık: 700 Bin Lira Yitirildi

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ADANA'da telefonda 'Komiser Selim' olarak kendini tanıtan ve adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyen kişiye inanan G.A. (69) adlı kadın, 700 bin lira dolandırıldı. G.A.'nın döviz ve altınlarını teslim ettiği İ.D. (16) ile olaya karışan G.E. (38) ve altınları alan kuyumcu A.D. (42) yakalanıp, tutuklandı. G.A.'yı telefonda dolandıranın, 2021'de 'Dolandırıcılık'tan tutuklanıp, tahliye olduktan sonra yurt dışına giden A.E. (40) olduğu ortaya çıktı.

Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde yaşayan G.A.'yı cep telefonuyla arayan kişi, kendini 'Komiser Selim' olarak tanıtarak, "Kimliğiniz FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizdeki para ve altınları size göndereceğimiz arkadaşımıza verin. Paranız devlet güvencesinde olacak. Operasyon bittikten sonra teslim edeceğiz" dedi. Bunun üzerine G.A., eve gelen İ.D.'ye 700 bin lira değerindeki 2 bilezik, 5 çeyrek, 3 yarım ve 15 tam altınla 1500 avroyu verdi. G.A., bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan G.A. polise gidip, şikayetçi oldu.

ALTIN VE DÖVİZİ KUYUMCUDA BOZDURMUŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli İ.D.'nin, aldığı para ve altınları suç ortağı G.E.'ye teslim ettiği belirlendi. G.E.'nin ise altınları kuyumcu A.D.'ye giderek bozdurduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada G.A.'yı, G.E.'nin, 2021 yılında başka dolandırıcılık olayına karışıp, tutuklanan ve 1 ay sonra cezaevinden tahliye edilen eşi A.E.'nin aradığı saptandı. Ekipler, G.E., İ.D. ve altınları bozan kuyumcu A.D.'yi adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Evinde bulunmayan A.E.'nin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerden G.E., "Benim bir suçum yok. Dolandırıcılığı eşim A.E. yaptı, ben sadece gelen altınları bozdurdum" dedi.

Kuyumcu A.D. ise dolandırıcılıktan haberinin olmadığını öne sürdü. Şüphelilerin, G.A.'nın 525 bin lirasını iade ettiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.E., İ.D. ve A.D. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.