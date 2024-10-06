Adana'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Dolayısıyla Etkinlik Düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Dolayısıyla Etkinlik Düzenlendi

Adana\'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Dolayısıyla Etkinlik Düzenlendi

Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi Merkezi’nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasının tek çözüm olduğu vurgulandı.

06.10.2024 15:01  Güncelleme: 15:03
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(ADANA)- Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasının tek çözüm olduğu vurgulandı.

Adana Büyükşehir Beldiyesi Sokak Hayvanları Bakımevi Merkezi'nde Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Veteriner Hekimler Odası İl Başkanı Nihat Köse ve oda yönetim kurulu üyeleri, HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık ve gönüllüler, Salbaş Şehit Zeki Kütük Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, bakımevine alınan yeni araçların tanıtımı yapıldı, gönüllülere mama dağıtımı gerçekleştirildi ve bakımevinde incelemelerde bulunuldu.

"Sorun sadece bu özel günde sosyal medya hesaplarından mesaj vererek değil, sorumluların üzerine düşeni yapması ile çözülür"

Sokak hayvanları ile ilgili 2 Ağustos'ta yapılan kanun düzenlemesine değinen Veteriner Hekimler Odası İl Başkanı Nihat Köse, bu düzenlemenin veteriner hekim meslek odalarının görüşü alınmadan yapıldığını, veteriner hekimlerin hayvanları yaşatmak üzere eğitim aldığını, tıbbi koşullar gerekmediği sürece hiçbir canlının yaşamına son vermeyeceklerini kaydederek, sokak hayvanları sorununu kısırlaştırma ile çözülebileceğini vurguladı.

Başkan Köse, tüm belediyelerin ivedilikle sokak hayvanları için bakımevi kurmaları gerektiğini belirterek, "İlçe belediyeleri veteriner işleri müdürlüğü, büyükşehir belediyeleri de veteriner işleri halk sağlığı daire başkanlığı kurarak hem hayvan sağlığını hem de insan sağlığını korumalıdır. Sorun sadece bu özel günde sosyal medya hesaplarından mesaj vererek değil, sorumluların üzerine düşeni yapması ile çözülür" dedi.

"Kısırlaştırma tek çözüm"

HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık da sokaklarda besleme yapan gönüllülerin emekli, maddi durumu iyi olmayan ve düşük gelirli insanlar olduğunu ama sevgilerinin çok büyük olduğunun altını çizerek, "Bu insanlar zor şartlarda bile elinde avcunda olanla mama, kırıntı alarak hayvanları besliyor. Kısırlaştırmanın tek çözüm olduğunu ve tüm belediyelerin acilen görevlerini yapması gerektiğini sürekli dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kısırlaştırma faaliyetleri, kontrolsüz üremenin önüne geçmek için en önemli adımdır"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Ateş ise sokak hayvanları sorununun yalnızca bir barınma meselesinin olmadığını aynı zamanda toplumsal, çevresel ve sağlıkla ilgili birçok boyutu bulunan bir sorun olduğunu vurguladı. Gürkan Ateş şöyle devam etti:

"Yapılan çalışmalarda hayvan refahını gözetirken, vatandaşlarımızın güvenliği ve toplum huzuru da büyük önem taşımaktadır. 2 Ağustos'ta yapılan yasal düzenlemeyle 'topla - aşıla ve kısırlaştır- yerine bırak' uygulaması terk edilerek tüm sokak köpekleri toplatılarak sahiplendirilinceye kadar bakımevlerinde bakılması öngörülmekte ve bu durum bakımevi kapasitesinin kısa sürede dolmasına neden olacak ve kısırlaştırma faaliyetleri azalacaktır. Bunun sonucu olarak da popülasyon hızlıca artacak. Ülkemizde yaklaşık 4 milyon sokak köpeği mevcut. Bu hayvanlar için toplamda 322 barınaktaki toplam kapasite 105 bin. Diğer önemli husus ise Adana genelinde ilçe belediyelerinin ya barınağı yok ya da kapasitesi çok sınırlı. Mevcut durum düşünüldüğünde hayvan varlığı ve barınak kapasiteleri karşılaştırıldığında yeni düzenlenen yasanın hayata geçirilmesi noktasında ciddi sıkıntılar oluşacağı aşikardır. Sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almanın en etkili yolu, sorumluluğu sadece belirli kurumlara bırakmadan, tüm ilgili paydaşların bu konuda aktif rol almasıdır. Kısırlaştırma faaliyetleri, kontrolsüz üremenin önüne geçmek için en önemli adımdır. Bu çalışmalar düzenli ve planlı bir şekilde yürütülmezse, sokak hayvanlarının sayısı hızla artacak, bu da hem hayvan refahını olumsuz etkileyecek hem de vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atacaktır.

"Toplamda 671 bin kilogram mama alındı"

Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana belediyemiz, 120 dönüm arazi üzerinde yeni modern bir sokak hayvanları bakımevinin yanı sıra Çobandede kedi kısırlaştırma merkezini faaliyete açtık ve bu süre zarfında 153'ten 598 bin 62 ihbar, 114 bin 380 hayvan geldi. Bu süre zarfında 8 bin hayvan sahiplendirildi, 30 bin hayvan kısırlaştırıldı, 571 bin 799 tıbbi müdahale yapıldı. Ayrıca, 467 bin lilogram köpek, 204 bin kedi olmak üzere toplamda 671 bin kilogram mama alındı.

"Hayvanlarının yönetimi, toplumun tüm paydaşlarının ortak sorumluluğudur"

Kentte sokak hayvanlarının yönetimi, yalnızca belediyemizin değil, toplumun tüm paydaşlarının ortak sorumluluğudur. Hep birlikte çalışarak, hayvan refahını gözeten, toplumsal huzuru sağlayan ve sürdürülebilir bir çözüm geliştirmek mümkün olacaktır. Amacımız, sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarında sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlarken, vatandaşlarımızın güvenliğini de en üst düzeyde tutmaktır. Biz herkes için buradayız. "

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Dolayısıyla Etkinlik Düzenlendi - Son Dakika

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