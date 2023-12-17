 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da FETÖ/PDY üyeleri yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da FETÖ/PDY üyeleri yakalandı

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY üyeliğinden hapis cezası bulunan örgütün sözde imamı öğretmen M.Y. ve komiser Ş.G. yakalandı. Ş.G.'nin örgüt sohbetlerini düzenlediği, örgüt adına para topladığı ve sınav sorularını önceden aldığı belirtildi.

Adana\'da FETÖ/PDY üyeleri yakalandı
17.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:15
Abone Ol

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan mesleklerinden ihraç edilen örgütün sözde imamı öğretmen M.Y. ve komiser Ş.G. yakalandı. Ş.G.'nin örgüt sohbetlerini düzenlediği, örgüt adına para topladığı ve sınav sorularını önceden alıp, komiser olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ByLock kullanıcısı ve örgütün Konya Tuzlukçu ilçesindeki öğretmenlerinden sorumlu sözde imam olduğu belirlenen ihraç öğretmen M.Y., merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar' da saklandığı adreste yakalandı. Aynı gün ekipler, Seyhan ilçesindeki Fevzipaşa Mahallesi'nde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser Ş.G.'yi otomobiliyle seyir halindeyken yakaladı. Ş.G.'nin ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt sohbetlerini düzenlediği, örgüt adına para topladığı ve komiserlik sınavı sorularını önceden alan kişilerden olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Seyhan, ByLock, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ/PDY üyeleri yakalandı - Son Dakika


11:15
İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması gerçekleştirilecek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması gerçekleştirilecek
10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07
Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05
Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti

Son Dakika
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36 Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05 Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02 Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28 Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27 İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 11:37:24. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da FETÖ/PDY üyeleri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement