Adana'da giyim mağazasına silahlı saldırı; polis şüphelileri arıyor - Son Dakika
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Adana'da giyim mağazasına silahlı saldırı; polis şüphelileri arıyor

Adana\'da giyim mağazasına silahlı saldırı; polis şüphelileri arıyor
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Adana Seyhan'da bir giyim mağazasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı; olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, saldırı sonrası caddede çok sayıda boş kovan bulurken, şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

ADANA'da kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından giyim mağazasına silahla ateş açıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Kocavezir Mahallesi 32017 Sokak'ta meydana geldi. Bir giyim mağazasın önüne gelen kişi ya da kişiler iş yerine silahla ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede caddede çok sayıda boş kovan bulundu.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da giyim mağazasına silahlı saldırı; polis şüphelileri arıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da giyim mağazasına silahlı saldırı; polis şüphelileri arıyor - Son Dakika
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