Adana'da hastanede kızını vurmaya çalışan 47 yaşındaki baba tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da hastanede kızını vurmaya çalışan 47 yaşındaki baba tutuklandı

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Adana\'da hastanede kızını vurmaya çalışan 47 yaşındaki baba tutuklandı
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Adana'da istismara uğradığını öne süren genç kızın muayene için götürüldüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 47 yaşındaki babası, kızını tabancayla vurmaya çalıştı. Hastanede ateş açan ve boş bir odada yakalanan baba tutuklandı; genç kız devlet korumasına alındı.

ADANA'da, istismara uğradığını öne sürerek polise sığınan E.D.'yi muayene için götürüldüğü hastanede tabancayla vurmaya kalkışan babası M.D. (47) tutuklandı.

Olay, 28 Ekim'de Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Polis merkezine giderek istismara uğradığını öne süren E.D., muayene edilmek üzere Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Durumu öğrenen baba M.D., gece saatlerinde otomobiliyle hastaneye geldi. Tabancayla hastaneye giren M.D., kızını vurmak istedi. Polis ekipleri, genç kızı koruma altına alarak hastanenin polis noktasına götürdü. Hastanenin camlarına tabancayla ateş eden M.D., daha sonra binaya girerek izini kaybettirdi.

BOŞ BİR ODADA YAKALANDI

Hastanede operasyon başlatan özel harekat polisi, sabaha karşı şüphelinin Beyin Cerrahi Bölümü'ndeki boş bir odada olduğunu belirledi. Polisin teslim olma çağrısına uymayan M.D., tabancayla ateş açtı. Ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan M.D., emniyete götürüldü. Muayenesi yapılan E.D. ise devlet korumasına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaGüncelAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da hastanede kızını vurmaya çalışan 47 yaşındaki baba tutuklandı - Son Dakika
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