Adana'da Kuyumcudan 3 Kilogram Altın ve 100 Bin Lira Çalındı - Son Dakika
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Adana'da Kuyumcudan 3 Kilogram Altın ve 100 Bin Lira Çalındı

Adana\'da Kuyumcudan 3 Kilogram Altın ve 100 Bin Lira Çalındı

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde kapalı olan kuyumcu dükkanından hırsızlık yapıldı. Şüpheli, 3 kilogram altın ile 100 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

03.02.2025 07:57  Güncelleme: 08:09
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ADANA'da bir şüpheli, kapalı olan alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanından 3 kilogram altın ile 100 bin lira çalarak kayıplara karıştı.

Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri, kepengi kapalı olan iş yerinin içerisinde bir kişinin olduğunu gördü. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezindeki diğer mağazaların görevlilerine de haber veren ekipler, tek tek açtırdıkları iş yerlerinde kimliği belirsiz şüpheliyi aradı.

Yapılan incelemede şüphelinin, kuyumcu dükkanındaki 3 kilogram altın ile 100 bin lirayı çaldığı belirlendi. Mağaza görevlileri ve polisin alışveriş merkezinde yaptığı aramaya rağmen hırsız, bulunamadı.

Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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