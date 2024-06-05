Adana'da Maganda Kurşunuyla Ölen Kadının Katili Yakalandı

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ADANA'da otomobiliyle evine dönerken oğlu Kayra'nın (7) gözü önünde ensesine isabet eden maganda kurşunuyla ölen Hayriye Derin'in (43) katili Baran Tuncer (22), yurt dışına kaçış hazırlığındayken, İzmir'de saklandığı apartman dairesinde yakalandı. Tuncer'in, kuzenini vuran Kadir Şahin'den (38) intikam almak için iş yerine silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıkarken, ifadesinde de "Hedefim iş yeriydi, kadını yanlışlıkla vurdum" dediği öğrenildi.

Olay, 4 Mayıs'ta saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Ev kadını, 3 çocuk annesi Hayriye Derin, otomobiliyle oğlu Talha Derin'i (12) yabancı dil kursuna bıraktıktan sonra yanındaki diğer oğlu Kayra ile evine dönmek için yola çıktı. Derin, caddeden geçerken motosikletli 2 şüpheli, husumetli oldukları Kadir Şahin'in, oto lastik tamiri ve satışı yapılan iş yerine tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların 1'i direksiyondaki Hayriye Derin'in ensesine isabet etti. Kayra'nın gözleri önünde yaralanan Derin, bilinci kapanınca karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne çarptı. Saldırganlar ise motosikletle kaçtı. Hastaneye kaldırılan ve doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybeden Derin, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Cinayet dedektifleri, silahlı saldırının yaşandığı bölgedeki ve yaklaşık 10 kilometre çapındaki güvenlik kamerası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) elde edilen 100 saatlik görüntüyü incelemeye aldı. Polis, tetiğe basanın Baran Tuncer olduğunu tespit etti. İş yeri sahibi Şahin'in, olaydan saatler önce husumetlisi F.T.'yi (29) tabancayla bacağından vurduğu, kuzeni Baran Tuncer'in ise halen aranması sürdürülen suç ortağıyla birlikte intikam saldırısı düzenlediği ortaya çıktı. Öte yandan F.T.'yi yaralayan Şahin ise yakalanıp, tutuklandı.

İZMİR'DE OPERASYON

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın ardından saklanmak için İzmir'e giden Tuncer'in, yurt dışına kaçış hazırlığında olduğunu belirledi. Adana'dan yola çıkan ekip, önceki gün gittiği Buca ilçesi Dicle Mahallesi'nde şüphelinin saklandığı apartman dairesini tespit etti. Başlatılan fiziki takipte, şüphelinin evde yalnız olduğunu saptayan Adana polisi, operasyonla Tuncer'i yakaladı. Tuncer, hava yoluyla Adana'ya getirildikten sonra emniyete götürüldü. Tuncer'in, ifadesinde, "Hedefim iş yeriydi, kadını yanlışlıkla vurdum" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran Tuncer, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tuncer'in ismi açıklanmayan suç ortağını yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.