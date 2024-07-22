Adana'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana\'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da piknik yapmaya giden Aydoğmuş ailesinin içinde bulunduğu araç, kontrolden çıkarak köprüden baraj gölüne düştü. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

22.07.2024 21:45
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ADANA'da otomobille piknik yapmaya giden 4 kişilik Aydoğmuş ailesinin içerisinde bulunduğu aracın kontrolden çıkıp, köprüden baraj gölüne düşerek can verdiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Emine (35), oğulları Mete (13) ve Batuhan (16) ile pikniğe giden Veysel Aydoğmuş (37), yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, beton dubalar ve demir korkulukları aşarak Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve su altı ekibi sevk edildi. Gölde çalışma başlatan su altı polisi, önce Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaştı. Vinçle otomobilin sudan çıkarılmasıyla Veysel, Emine ve Mete Aydoğmuş'un da cesetlerine ulaşıldı. Aydoğmuş ailesi bugün Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKMIŞ

Öte yandan kazanın görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, düz yolda ilerleyen sürücü Veysel Aydoğmuş'un dış etkenlerden bağımsız şekilde direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan saparak önce beton korkulukları, ardından demir bariyerleri kırıp Seyhan Baraj Gölü'ne düştüğü görüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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