Adana'da parkta lise öğrencilerine saldırı: 3 öğrenci dövülüp bıçaklandı

30.10.2025 14:30
Haber Videosu

ADANA'da kalabalık bir grup, parkta tartıştıkları 3 lise öğrencisini dövüp bıçakladı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda 26 Ekim akşam saatlerinde dehşet yaşandı. Motosikletli 2 kişi, parkta oturan lise öğrencileri B.K. (17), Y.K. (17) ve İ.D.'nin (17) yanına giderek fotoğrafını gösterdikleri kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Öğrenciler tanımadığını söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı.

ÖĞRENCİLERİ DÖVÜP BIÇAKLADILAR

Bir süre sonra motosikletli gençlerin kalabalık arkadaş grubu da gelince tartışma büyüdü. Çıkan kavgada 3 lise öğrencisi, diğer grup tarafından dövüldü, bacaklarından bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar

DEHŞET ANLARI KAMERADA

O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralılar, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Şiddet, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

